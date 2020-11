Vor Corona-Gipfel: Keine Lockerungen vor Weihnachten in Sicht

Die Ministerpräsidenten der Länder gehen mit einer gemeinsamen Linie in die Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Corona-Gipfel am Mittwoch. In einer Video-Konferenz haben die Ministerpräsidenten mehrere Stunden über die künftigen Corona-Maßnahmen beraten. Dabei hat sich abgezeichnet , dass der Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert wird. Gastronomie und Kultureinrichtungen sollen weiterhin geschlossen bleiben. Die Wirtschaftshilfenvon November sollen deshalb auch für den Dezember verlängert werden.

Teil-Lockdown bis kurz vor Weihnachten und anschließend Treffen bis zehn Personen

Die Ministerpräsidenten konnten sich bei ihrer Vorabbesprechung zum Bund-Länder-Gipfel am kommenden Mittwoch zumindest über eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtstage einigen, damit Familien die Festtage gemeinsam verbringen können.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet halten an Weihnachten Treffen von bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Hausständen für möglich.

Keine Einigung zu Silvesterfeuerwerk

Keine Einigung und auch keine einheitliche Linie gibt es bei der Frage eines generellen Verkaufsverbots für Silvesterböller. Die unionsgeführten Bundesländer hatten sich anders als SPD-Länder gegen ein Verkaufsverbot für Silvesterböller ausgesprochen.

Beschlüsse fallen am Mittwoch

Beim Bund-Länder-Gipfel vor einer Woche hatte es Streit über eine Beschlussvorlage des Kanzleramts gegeben. Die meisten der darin vorgeschlagenen Maßnahmen lehnten die Länder mehrheitlich ab, statt Regeln wurden nur ein Appell beschlossen.

Dieses Mal wollen Bund und Länder die Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin besser vorbereiten. Dazu haben sich zunächst die Länder untereinander abgestimmt. Am Dienstag sollen die Staatskanzleien sich mit dem Kanzleramt abstimmen, am Mittwoch sollen dann beim eigentlichen Gipfel Beschlüsse gefasst werden.