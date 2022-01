Vor Corona-Gipfel: Debatte um geeignete Maßnahmen

Steigende Infektionszahlen in Deutschland befeuern die Debatte über neue Corona-Maßnahmen. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 64.340 Neuinfektionen - vor einer Woche waren es noch 42.770. Dabei nehmen insbesondere die nachgewiesenen Neuinfektionen mit der Ansteckenderen Omikron-Variante deutlich zu. Aus Sicht der Bundesregierung dürfte Omikron schon in wenigen Tagen deutschlandweit dominierend sein.

Rufe nach neuen Kontaktbeschränkungen

Vor dem Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Lage wird angesichts dieser Entwicklung der Ruf nach weiteren Kontaktbeschränkungen lauter. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) machte deutlich, dass er bei den Beratungen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz entsprechende Vorschläge machen will. "Wir werden wahrscheinlich noch einmal zulegen müssen", sagte Lauterbach am Mittwochabend im ZDF, ohne allerdings Details zu nennen.

Der Minister warnte davor, die Gefahren durch Omikron wegen der Berichte über leichtere Verläufe herunterzuspielen. Omikron werde bei vielen bleibende Schäden hinterlassen. "Das kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hier werden viele schwer krank werden", warnte Lauterbach.

Die Koalitionspartner Grüne und FDP signalisierten Unterstützung für strengere Kontaktregeln. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man befinde sich "in einer schwierigen Phase der Pandemie", zusätzliche Schutzmaßnahmen seien erforderlich. "Das gilt für weitere Kontaktbeschränkungen, nicht nur im Privaten, sondern auch bei der Arbeit", sagte Haßelmann: "Homeoffice ist da ein zentraler Baustein. Das muss jetzt wieder mehr Anwendung finden."

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erklärte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wir müssen angemessen auf Omikron reagieren. Das können weitere Kontaktbeschränkungen sein, aber auch eine kürzere Quarantäne, um unsere kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten."

Söder mahnt zur Vorsicht

Die Reaktionen aus der Union zu diesen Vorschlägen fiel gemischt aus. Während Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) zu weiteren Kontaktbeschränkungen erklärte, dass man diese "natürlich erwägen" müsse, mahnte CSU-Chef Markus Söder zur Vorsicht. Für mögliche neue Corona-Beschränkungen müsse es eine solide Grundlage geben, forderte Söder beim Sender "Bild": "Wir brauchen Vorsicht, wir brauchen Augenmaß, aber auf verlässlicher Zahlenbasis, auf vernünftigen, nachvollziehbaren wissenschaftlichen Entscheidungen, die dann auch vor Gericht standhalten."

Der Expertenrat der Bundesregierung müsse vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag eine Empfehlung vorlegen, wie gefährlich die Omikron-Variante wirklich sei. Mögliche Entscheidungen etwa zu Kontaktbeschränkungen kämen womöglich zu früh, "weil wir da noch etwas im Nebel stochern werden". Wenn es "weitere Maßnahmen" geben solle, dann müssten diese "gut wissenschaftlich begründet sein".

Kretschmer gegen kürzere Quarantäne für alle

Kritik aus der Union gibt es auch an den gestern vorgestellten Vorschlägen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, die Quarantäne insbesondere für Beschäftigte in Schlüsselsektoren, aber auch für die Gesamtbevölkerung zu verkürzen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warnte angesichts der stark ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus vor einer solchen Quarantäne-Verkürzung für alle. "Omikron ist extrem gefährlich, gerade für ungeimpfte Personen. Daher gibt es keinen Grund für eine generelle Verringerung der Absonderungszeiten", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Kretschmer kritisierte die laufende Debatte als "zu einseitig". Politiker sollten nicht die ersten sein, die Vorschläge zu Quarantäneregeln machen, sondern die Experten des RKI, sagte er: "Medizinische Notwendigkeiten müssen uns leiten, wenn wir diese Pandemie überstehen wollen."

Bei der Corona-Impfpflicht fordert die Union Klarheit

Viel Diskussionsbedarf gibt es weiterhin auch mit Blick auf eine allgemeine Impfpflicht, die besonders von SPD und Grünen befürwortet wird. Unionsfraktionschef Brinkhaus warf der Bundesregierung ein Führungsdefizit bei diesem Thema vor. Die Regierungsfraktionen hätten bislang keinen konstruktiven Vorschlag für eine allgemeine Impfpflicht gemacht, sagte Brinkhaus im ARD-"Morgenmagazin": "Das Ganze ist eine Führungsentscheidung."

Bayerns Ministerpräsident Söder äußerte sich ähnlich. Bei "Bild" sagte er, er fühle sich hinsichtlich der Impfpflicht gerade "etwas verunsichert." Das Verfahren müsse genau geklärt werden, so Söder: "Die Regierung muss einen Vorschlag machen - wann, für wen, welche Gruppen und wie eine solche Impfpflicht umgesetzt werden soll". Es sei falsch, dass dies über Gruppenanträge einzelner Abgeordneter laufen solle, so der CSU-Chef: "Wir erwarten einen Vorschlag der Ampel dazu". Die Impfpflicht könne "ein wichtiger Beitrag" sein, sowohl medizinisch als auch gesellschaftlich, aber nur dann, wenn es einen klaren Vorschlag gebe.

Die FDP bleibt skeptisch

Skeptisch zeigt sich in Sachen Impfpflicht weiter die FDP. Der baden-württembergische FDP-Landeschef Michael Theurer warnte vor zu hohen Erwartungen an eine solche Regelung: "Je länger die Diskussion anhält, desto mehr stellt sich heraus, dass die Impfpflicht kein Allheilmittel ist." Es sei eine trügerische Hoffnung, dass die Impfpflicht als Patentrezept zu einem Ende der Pandemie führe. So könnten Geimpfte dennoch ansteckend sein, es gebe neue Mutationen und Menschen mit Vorerkrankungen, die sich nicht impfen lassen könnten.

Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf hochrangige Bundestagskreise berichtet, soll eine erste Debatte über eine allgemeine Impfpflicht erst Ende Januar stattfinden. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hatte kurz vor dem Jahreswechsel noch die kommende Woche für eine erste Befassung genannt. Eine spätere Abstimmung soll ohne Fraktionszwang erfolgen.