Vor Bund-Länder-Treffen zu Corona: Erstmal still halten

Eine vierte Klasse an einer Münchner Grundschule: Seit vergangenen Mittwoch werden die Schüler wieder online unterrichtet – zu viele Kinder hatten sich in den Vortagen infiziert bzw. mussten wegen enger Kontakte in Quarantäne. Beim Online-Unterricht machen die Schüler fröhlich mit, bislang weist kein Kind stärkere Symptome auf.

Infektionen bei Kindern ziehen die Inzidenzen nach oben

Das Beispiel, das auf viele andere Orte übertragbar ist, zeigt das aktuelle Dilemma: Die Corona-Zahlen steigen, vor allem bei den Kindern. Während die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei über 800 liegt, liegt sie bei den fünf- bis 14-jährigen bei über 2.000 – in Berlin sogar bei über 4.000. Einerseits eine gute Nachricht, weil Kinder nur selten stärkere Symptome aufweisen. Andererseits sind mehr und mehr Familien betroffen: Eltern müssen in Quarantäne – auch Menschen, die im Gesundheitssystem und in anderen Bereichen der so genannten "kritischen Infrastruktur" arbeiten.

Diesen Bereich haben sowohl der Expertenrat der Bundesregierung als auch die Politik besonders im Blick. Der Expertenrat mahnt in seiner Stellungnahme für das Bund-Länder-Treffen sogar, für den Fall der Fälle neue Maßnahmen vorzubereiten – ohne konkret zu werden. Andere wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder der hessische Regierungschef Volker Bouffier (CDU) werben dagegen für leichte Öffnungen – im Sport und in der Kultur.

Söder für Lockerungen, Scholz gegen Kurskorrektur

Beim Treffen am Montag wird es dazu aber wohl noch nicht kommen. Noch am Abend wurde um Formulierungen gerungen. In einer Version für die Erklärung heißt es: "Bund und Länder werden Öffnungsperspektiven entwickeln für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann." Vorerst dürfte es also bei den Corona-Auflagen wie beispielsweise den Kontaktbeschränkungen keine Änderungen geben – in Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Wir brauchen keine Kurskorrektur". Es sei jedenfalls nicht angebracht, mitten in der Omikron-Welle auf breiter Front die Regeln zu lockern, so Scholz gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Priorisierung von PCR-Tests

Grundsätzlich einig sind sich die Vertreter von Bund und Ländern, dass die begrenzten Testkapazitäten aufgrund der hohen Inzidenzzahlen Konsequenzen haben müssen. PCR-Tests sollen "auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln, konzentriert werden." Umstritten ist, ob im Fall positiver Schnelltests eine Überprüfung durch einen PCR-Test erforderlich ist (wie bisher) oder auch ein zweiter kontrollierter Schnelltest möglich sein soll.

Impfpflicht: Sorge vor Personalmangel im Gesundheitsbereich

Einigkeit wiederum besteht beim Thema Impfpflicht: Der Kanzler und die Ministerpräsidenten wollen bei ihrem Treffen "die Notwendigkeit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht" bekräftigen. Allerdings birgt auch das Impf-Thema Sprengstoff. Bereits beschlossen ist eine "einrichtungsbezogene" Impfpflicht für die Zeit ab 15. März: Sie gilt für Mitarbeiter von Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen des Gesundheitsbereichs. Gerade in den ostdeutschen Ländern besteht die Sorge, dass eine schnelle Durchsetzung dieser Impfpflicht, zum Beispiel durch Betretungsverbote, die Personalnot weiter verschärfen könnte. Es bedürfe daher einer "Umsetzungszeit", wie es im Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom Freitag heißt.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rät vor diesem Hintergrund dazu, "eine gewisse zeitliche Harmonisierung zwischen der einrichtungsbezogenen und einer allgemeinen Impfpflicht herbeizuführen". Das heißt: Die allgemeine Impfpflicht müsste schnell beschlossen werden, zugleich würde die Umsetzung der Impfpflicht in den Krankenhäusern und Heimen de facto verschoben.

Eine Idee, von der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorerst aber nichts wissen will: Der Start der einrichtungsbezogenen Impfpflicht dürfe nicht verzögert werden, erklärt ein Sprecher seines Ministeriums. Bei der konkreten Umsetzung spiele aber "natürlich auch der Aspekt eine Rolle, ob in einer Übergangszeit Personalengpässe in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen vermieden werden können."

Veränderung beim Genesenenstatus: Kritik an schlechter Kommunikation

Kritische Fragen aus den Ländern muss sich Lauterbach aber auch noch bei einem weiteren Thema anhören: der Verkürzung des Genesenenstatus von sechs aus drei Monate und den Korrekturen bei der Bewertung der Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson. Lauterbach hatte die Länder zwar im Bundesrat darauf hingewiesen, dass er die Entscheidung über den Genesenen- und den Impfstatus künftig dem Paul-Ehrlich- und dem Robert-Koch-Institut überlassen wolle. Dass dann aber praktisch über Nacht Änderungen erfolgten, ohne dass die Länder informiert wurden, sorgte für reichlich Ärger.

So heißt es in der Beschlussvorlage zum Bund-Länder-Gespräch, dass solche Festlegungen "aufgrund ihrer erheblichen Reichweite künftig rechtzeitig vor ihrem Inkrafttreten angekündigt und begründet werden".