Vor Bund-Länder-Gipfel: Diese Corona-Auflagen stehen zur Debatte

Bund und Länder wollen am Donnerstag härtere Maßnahmen im Kampf gegen Corona auf den Weg bringen. Dazu beraten die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen in einer Schaltkonferenz mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem designierten Kanzler Olaf Scholz (SPD) über ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Schon vorab kursiert ein Entwurf mit geplanten Maßnahmen, der dem BR-Hauptstadtstudio vorliegt.

Mehr 2G und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geplant

Demnach soll der Zutritt zum Einzelhandel bundesweit und inzidenzunabhängig eingeschränkt werden. Geschäfte sollen grundsätzlich nur noch Geimpfte oder Genesene (2G) als Kunden zulassen, heißt es in dem Papier. Ausnahmen sollen nur für Lebensmittel- und andere Läden des täglichen Bedarfs gelten.

2G soll bundesweit inzidenzunabhängig auch für Kultur und Freizeitaktivitäten (wie etwa Kinos, Theater und Restaurants) gelten. Ergänzend könne aber auch ein aktueller Test (2Gplus) vorgeschrieben werden.

Auch umfangreiche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sind offenbar geplant. Private Zusammenkünfte sollen demnach auf den eigenen sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts beschränkt werden. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen. Nicht davon betroffen sind private Treffen, bei denen ausschließlich Geimpfte und Genesene dabei sind.

Auch Großveranstaltungen sollen offenbar eingeschränkt werden. In dem Papier heiß es, es würden "Begrenzungen der Auslastung und eine absolute Obergrenze von Zuschauern festgelegt.

In Regionen mit mehr als 350 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner müssen laut dem Papier Clubs und Bars in Innenräumen ganz schließen. Bei Fußballspielen dürfen danach maximal 30 Prozent der Plätze besetzt werden, höchstens aber 10.000 Zuschauer ins Stadion.

Allgemeine Impfpflicht voraussichtlich bereits ab Februar

An einer Impfpflicht für das Personal in bestimmten Einrichtungen wie Pflegeheimen wird schon gearbeitet. Nun soll es bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag auch um die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht gehen, über die jedoch am Ende der Deutsche Bundestag entscheiden soll.

In dem Entwurf, der dem BR-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es: "Sie kann greifen, sobald sichergestellt werden kann, dass alle Impfwilligen auch zeitnah geimpft werden können, also etwa ab Februar 2022". Der Ethikrat soll bis Jahresende eine Empfehlung erarbeiten.

Auch der Kreis der Personen, die Impfungen durchführen dürfen, soll laut dem Papier deutlich ausgeweitet werden. So soll etwa dauerhaft eine gesetzliche Änderung für Apothekerinnen und Apotheker, Zahnärzte und Zahnärztinnen geschaffen werden, "um den Kreis der Berechtigten auszuweiten".