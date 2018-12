Vor Brexit-Treffen: EU macht May wenig Hoffnung

Wegen der massiven Widerstände gegen ihre Brexit-Lösung hat die britische Premierministerin Theresa May eine hektische Rettungsmission durch halb Europa gestartet, auch zu Kanzlerin Angela Merkel nach Berlin.

Die EU macht May jedoch wenig Hoffnungen auf eine Nachbesserung des ausgehandelten Brexit-Vertrags. Bestenfalls "Klarstellungen und Interpretationen" seien denkbar, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Parlament soll vor 21. Januar abstimmen

May will dem britischen Parlament ihr Abkommen zum EU-Austritt erst im neuen Jahr zur Abstimmung vorlegen. Die Abstimmung im Unterhaus werde aber "vor dem 21. Januar" stattfinden, teilte Mays Sprecher am Dienstag in London mit.

Gestern hatte Premierministerin May die für heute geplante Abstimmung im britischen Parlament abgesagt. Sie hätte dabei wohl eine herbe Niederlage erlitten, weil die meisten Abgeordneten des Unterhauses gegen ihren Brexit-Vertrag sind.

Von Den Haag über Berlin nach Brüssel

Am Morgen traf Theresa May zunächst den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Den Haag, bevor es weiter zu Merkel in Berlin und zu EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Juncker in Brüssel ging. Rutte sprach mittags auf Twitter von einem "nützlichen Gespräch", nannte aber keine Details.

Nach Angaben der Bundesregierung kann May auch nicht auf Zugeständnisse von Bundeskanzlerin Merkel hoffen.

"Es ist ja immer gut, wenn man miteinander spricht, aber es wird sicherlich keine Zusagen geben, dass man jetzt das Fass noch einmal aufmacht und noch einmal neu verhandelt." Europastaatsminister Michael Roth

Knackpunkt Backstop

Auch was May konkret erreichen will, blieb vage. Hauptstreitpunkt in Großbritannien ist die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, der sogenannte Backstop. Konservative Brexit-Befürworter fürchten, dass die im Austrittsvertrag vorgesehene Lösung Großbritannien nach dem Brexit auf Dauer eng an die EU bindet. Sie wollen eine Befristung. Das hatte die EU aber stets abgelehnt mit der Begründung, eine Garantie könne nicht befristet sein.

Dobrindt: "Lust am Scheitern"

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sieht nach den Unterhaus-Debatten eine "Lust am Scheitern" in London. "In der EU ist dies anders: Hier gibt es eine Lust am Erfolg der Verhandlungen." Es sei hohe diplomatische Kunst, trotz des Brexits weiter mit Großbritannien zusammenzuarbeiten. Nötig sei eine Partnerschaft "Doppel Plus", so Dobrindt.

Der Vize-Fraktionschef der SPD im Bundestag, Achim Post, wirft Großbritannien eine "erschreckende Verantwortungslosigkeit" vor. "Der ausgehandelte Brexit-Deal ist alles in allem fair und vernünftig", sagt er.

"Politische Rabatte für politisches Chaos darf und wird es nicht geben". Achim Post, Vize-Fraktionschef der SPD im Bundestag