Vor Bischofskonferenz: Tief gespalten über Reformkurs

Die deutsche katholische Bischofskonferenz trifft sich ab Montag zu ihrer Herbstvollversammlung in Fulda. Und wieder einmal muss man sagen: Es wird eine ganz besondere Tagung, die die Bischöfe da vor sich haben. Sie sind tief gespalten über den Reformkurs der katholischen Kirche in Deutschland, den sogenannten Synodalen Weg.

Fragwürdige Entscheidung des Papstes

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße wurde gerade eben vom Papst im Amt bestätigt, und das, obwohl er es nachweislich versäumt hat, Verfahren gegen Missbrauchstäter einzuleiten. Die Amtsführung des Kölner Kardinals Woelki wurde von zwei päpstlichen Visitatoren untersucht. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. In der katholischen Kirche in Deutschland brodelt es.

Beschädigung der katholischen Kirche

Der Ärger macht sich im Netz Luft: "Haben die in Rom denn überhaupt keine Ahnung, wie brisant die Lage ist?", schreibt ein Pfarrer in seinem Blog, nachdem Rom das Rücktrittsgesuch des Hamburger Bischofs Heße nicht angenommen hat.

Und auch die stellvertretende Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Karin Kortmann, hat "überhaupt kein Verständnis" für die Entscheidung des Papstes. Denn es heiße ja, wer als reuiger Sünder Buße tue, der wird freigesprochen. Opfern, die ihr Leben lang unter dem Missbrauch leiden, sei dies nicht vermittelbar und beschädige die Kirche in einer gravierenden Art und Weise.

Versäumnisse des Hamburger Erzbischofs

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hatte seinen Rücktritt angeboten, nachdem er durch das Kölner Missbrauchsgutachten schwer belastet worden war. In seiner Zeit als Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln hat es Heße versäumt, Verfahren gegen Missbrauchstäter einzuleiten, also Fälle nach Rom oder der Staatsanwaltschaft zu melden.

Die Fehler seien nicht in der Absicht begangen worden, Missbrauch zu vertuschen, heißt es nun in der Entscheidung aus dem Vatikan. Viele Katholikinnen und Katholiken sind deshalb empört, nur der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, lobt den Papst, weil damit "eine schwierige Zeit der Ungewissheit" ende. Der Jesuit und Publizist Andreas Batlogg sieht die katholische Kirche in einem "Prozess der Reinigung". Es gehe einfach nicht mehr, die Kirche als Institution ständig hochzuhalten und alles andere kleinzureden, schönzureden oder zu bagatellisieren.

Kölner Kardinal Woelki auf Abruf

Neben zwei Kölner Weihbischöfen ist auch Kardinal Rainer Maria Woelki ein Bischof auf Abruf. Zwei Visitatoren haben im Auftrag des Papstes die Amtsführung des Kölner Kardinals untersucht, eine Entscheidung steht noch aus.

Synodaler Weg: Abtrünnige Bischöfe in Ostbayern

Zu den offenen Personalfragen kommen inhaltliche Differenzen. Die Bischöfe Rudolf Voderholzer aus Regensburg und Stefan Oster aus Passau gehen auf Distanz zum Reformprozess in der katholischen Kirche. Dieser "Synodale Weg" kommt gerade in eine entscheidende Phase. Oster sieht die Gefahr, dass die "Verteidiger der geltenden kirchlichen Lehre" kaum in der Lage sind, mit ihren Argumenten durchzudringen. Voderholzer hat deshalb eine Webseite gestartet, auf der "Alternativtexte" zum Synodalen Weg veröffentlicht werden können.

Pater Andreas Batlogg hält das für legitim, aber die Unterstellung, die da mittransportiert werde, sei die Unterstellung, man könne sich nicht Gehör verschaffen: "Wir müssen alternative Vorschläge auf den Tisch legen und die sind aus meiner Sicht, sehr institutionengeleitet. Ich muss die Position der Kirche darstellen und dafür muss ich einen Vorschlag auf den Tisch legen." Das halte er für unklug.

Ist der Synodale Weg gescheitert?

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das den "Synodalen Weg" gemeinsam mit der Bischofskonferenz veranstaltet, ist alarmiert. Die nächste gemeinsame Versammlung findet in eineinhalb Wochen in Frankfurt statt. Vize Karin Kortmann plädiert dafür, erst einmal zu prüfen, ob es noch eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit von Laien und Bischöfen gibt: "Es geht weniger um die Textarbeit als um die Frage: Haben wir noch eine Grundlage für Glaubwürdigkeit, für ein gemeinsames Miteinander. Oder müssen wir sagen: Dieser Prozess ist bischöflicherseits gescheitert."

In diese Krise der katholischen Kirche in Deutschland fällt auch der Neuanfang der 51-jährigen Theologin Beate Gilles. Erstmals organisiert eine Frau als Generalsekretärin die Tagung der Bischofskonferenz. Um dieses Amt ist Beate Gilles gerade nicht zu beneiden.