Vor Bischofs-Reise nach Rom: Maria 2.0 fordert Reformwillen

Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben - so die Botschaft gleich zu Beginn des offenen Briefs an den "Heiligen Vater" von der Reformbewegung Maria 2.0. In der Bewegung setzten sich vor allem Frauen aber auch Männer für Gleichberechtigung, eine besseren Aufklärung von Missbrauchsfällen und gegen Machtmissbrauch ein. Vom 14. bis 20. November reisen die deutschen Bischöfe nach Rom, um mit dem Papst und wichtigen Behördenleitern im Vatikan zu sprechen. Thema wird auch der "Synodale Weg" sein.

"Rücktrittsangebote nicht auf die lange Bank schieben"

Verantwortliche für die Vertuschung von Missbrauchsfällen sollen schneller zur Rechenschaft gezogen werden, fordert die Bewegung in ihrem Brief. Man verstehe nicht, warum die Entscheidungen über Rücktrittsangebote auf die lange Bank geschoben werden.

Angespielt wird hier wohl auf das Rücktrittsgesuch des umstrittenen Kölner Erzbischof Kardinal Rainer-Maria Woelki, zu dem Papst Franziskus noch keine Entscheidung getroffen hat. Gegen Woelki ermittelt gerade die Kölner Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs einer Falschaussage in Zusammenhang mit einem Missbrauchsfall.

Maria 2.0: Zulassung von Frauen in allen Ämtern

Weiter bekräftigt Mechthild Exner-Herforth, die den Brief im Auftrag von Maria 2.0 Deutschland verfasst hat, die bereits bekannten Forderungen der Bewegung, nach Gleichstellung und der "Zulassung aller zu allen Ämtern". Dabei geht es der Bewegung vor allem darum, dass Frauen, aber auch verheiratete Menschen, Priesterin oder Priester werden können, sowie um einen anderen Blick auf die Vielfalt der menschlichen Sexualität.

"Unsere Bestrebungen nach Erneuerung der katholischen Kirche und ihrer Befreiung aus dem rückwärtsgerichteten Geist des 19. Jahrhunderts dürfen nicht ignoriert werden", schreibt die Bewegung und kritisiert damit die Haltung des Papstes zum deutschen Reformprozess. Dieser hatte kürzlich zum "Synodalen Weg" gesagt: "In Deutschland gibt es eine sehr gute evangelische Kirche. Wir brauchen nicht zwei davon."

Deutsche Bischöfe sollen Gehör finden

Der Brief endet mit der Bitte, dass die "Eingaben der Bischöfe in Rom beim Ad-limina-Besuch" beim Papst "Gehör finden". Hunderttausende Gläubige würden in das Gelingen des Reformprozesses ihre Zukunft als Christinnen oder Christen legen.