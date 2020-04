Vor 30 Jahren: Messer-Attacke auf Oskar Lafontaine

Mittwochabend, 25. April 1990: In der heißen Phase des Landtagswahlkampfes in Nordrhein-Westfalen hatte die SPD zu einer Veranstaltung in die Stadthalle von Köln-Mülheim eingeladen. Als Verstärkung bittet Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) seinen saarländischen Amtskollegen und Parteifreund Oskar Lafontaine auf die Bühne. Lafontaine, Kanzlerkandidat der SPD, gilt als Zugpferd und charismatischer Hoffnungsträger.

Fernsehteam ermöglicht Angreiferin unabsichtlich Zugang

Er redet frei, pointiert, reißt die Menschen mit, als er der Regierung Kohl die Leviten liest, aber auch den eigenen Genossen. Die Stimmung in der Stadthalle ist super, wie auch BR/ARD-Reporter Thomas Morawski wahrnimmt. Er ist mit einem Fernsehteam vor Ort. Sie filmen für ein Porträt über Johannes Rau, hatten den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten bereits seit einer Woche begleitet, wie der Reporter erzählt.

Thomas Morawski: "Dreharbeiten im Saal, begeistertes Publikum. Gang auf die Bühne, näher heran an Rau und Lafontaine. Der Zugang ist von Personenschützern versperrt, man macht uns Platz. Jemand folgt… Plötzlich ein Aufschrei im Saal. Ich rufe dem Kameramann zu: „Rudi, schalt ein!“. Ich zeige mit dem Finger auf den auf den Boden sinkenden Lafontaine. Ein Mordanschlag.

Für endlos lang wirkende Sekundenbruchteile suche ich den Täter. Wurde geschossen? Aber es gab keinen Knall. Eine schallgeschützte Waffe? Wir stehen auf der Bühne wie auf einem Präsentierteller. Was, wenn es noch mal losgeht. Dann wie zur Erleichterung der Blick auf ein Messer am Boden. Und eine Frau in Weiß, von Polizisten festgehalten, die Täterin.

Wir kennen die Polizisten vom Morgen, es sind Raus Leute. Wir gehen zu ihnen, fragen die Frau, wer sie ist, in wessen Auftrag sie gehandelt hat, schreien sie an. Die Kamera läuft. Es sind unsere eigenen Hoffnungen in Lafontaine, die da nebenan am Boden liegen. Es dauert entsetzlich lange, bis die Sanitäter kommen."