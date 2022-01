Vor 20 Jahren: Boston Globe deckt erstmals Missbrauch auf

Am 6. Januar 2002, dem Dreikönigstag, veröffentlichte das Rechercheteam "Spotlight" einen investigativen Bericht im "Boston Globe". Was der Bericht aufdeckte, sollte das Vertrauen in die katholische Kirche für immer beschädigen: Die Redakteure der Zeitung enthüllten eine schockierend hohe Anzahl von Missbrauchsfällen, begangen von Geistlichen. Und die Erzdiözese sowie deren damaliger Chef, Kardinal Bernard Francis Law, wussten davon.

Enthüllungsbericht: Missbrauch, Vertuschung, Täterschutz

Ein regelrechtes Vertuschungssystem trat zutage, wonach straffällig gewordene Priester unter Angabe vorgeschobener Gründe in andere Gemeinden versetzt wurden anstatt zur Verantwortung gezogen zu werden - ein Muster, das sich bei der Aufklärung kirchlicher Missbrauchsskandale in den kommenden 20 Jahren schier unzählige Male wiederholen sollte und beispielsweise auch in der MHG-Studie der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz nachgewiesen wurde: Täter wurden geschützt - systematisch und zum Schutz der Institution - Betroffene wurden missachtet.

Die Boston-Globe Story als Watergate-Affäre der Kirche

Immer wieder ist die Enthüllungsstory des Boston Globe mit der Watergate-Affäre verglichen worden, hatte sie doch für die katholische Kirche einen ähnlich dramatischen Ansehensverlust zur Folge wie die Aufdeckung der Watergate-Affäre durch Journalisten der "Washington Post" damals für die Regierung von US-Präsident Richard Nixon. Dieser musste im August 1974 immerhin zurücktreten.

Erzdiözese Boston: Rücktritt, Aufarbeitung, Schmerzensgelder

Zurücktreten musste in der Folge der Globe-Veröffentlichung auch der Bostoner Kardinal Bernard Francis Law. Er wurde nach Rom berufen und durch Kardinal Sean Patrick O'Malley ersetzt, der den Bischofsstuhl gegenwärtig noch immer innehat. O'Malley gilt als überzeugter und tatkräftiger Bekämpfer der Missstände. Das geschehene Unrecht aber konnte auch er nicht wieder gutmachen. Um die Schmerzensgeldforderungen aufbringen zu können, verkaufte die Erzdiözese Teile ihres umfangreichen Besitzes - sogar das Erzbischöfliche Palais.

Hunderte Betroffene allein 2002 - der Skandal weitet sich aus

Ausgerechnet im Erzbistum Boston, das als Herz des US-Katholizismus galt, meldeten sich in Folge der Veröffentlichung immer mehr Betroffene zu Wort, allein im Jahr 2002 brachte der "Globe" knapp 600 Beiträge zum Thema. Die Zahl der beschuldigten Geistlichen stieg auf 249 - nur im Erzbistum Boston.

Die "Spotlight"-Recherche des Boston Globe wurde 2015 in Tom McCarthys "Spotlight" zum preisgekrönten Kinostoff. Vor allem aber stieß sie eine unaufhaltsame und bis in die Gegenwart andauernde Entwicklung an: die Offenlegung und Aufarbeitung von Missbrauch im Bereich der Kirchen weltweit.

Die 2018 in Deutschland erschienene MHG-Studie für den Bereich der katholischen Kirche etwa dokumentiert für den Untersuchungszeitraum von 1946 bis 2015 die Fälle von 1.670 beschuldigten Priestern und rund 3.700 von Missbrauch Betroffenen. Kritische Stimmen halten diese Opferzahlen noch für zu niedrig. Die Aufarbeitung der Taten wird die Kirchen noch auf Jahre hinaus beschäftigen.