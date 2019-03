Twitter-Debatte #vonhier: "Und woher kommst Du wirklich?"

Aus Sicht der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli wird noch oft an Äußerlichkeiten festgemacht, ob jemand aus Deutschland kommt.

"Deutschsein wird immer noch stark mit einem bestimmten Aussehen verbunden. Und wenn man anders aussieht, muss man sich rechtfertigen, erklären und darum kämpfen, dazuzugehören." Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli, SPD

Hashtag #vonhier auf Twitter

Bei Twitter melden sich nun immer mehr Menschen unter dem Schlagwort #vonhier zu Wort, die aus Deutschland sind, wegen ihres Namens oder Aussehens aber oft gefragt werden, wo sie "denn eigentlich" herkämen. Das kennt auch Chebli, die als Kind palästinensischer Eltern in Berlin aufgewachsen ist. "Wo auch immer ich auftrete: Sehr schnell kommt die Frage, woher ich komme."

Chebli: Oft einfach nur Interesse

Chebli gehe stets vom Positiven aus, weil sie an das Gute im Menschen glaube. "In den meisten Fällen ist es einfach nur Interesse. Wer aber dreimal nachbohrt, der will mich bewusst in eine Schublade packen." Für sie stehe hinter der Frage ein Denken, "das in unseren Köpfen tief verankert ist, aus dem wir endlich ausbrechen müssen".