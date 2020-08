Von Wildschwein beklaut: Nackter Mann jagt Tier hinterher

Begegnung mit Wildschwein in Berlin nicht ungewöhnlich

Derk Ehlert von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt sprach am Freitag von einer interessanten Begegnung, die es in der Hauptstadt in nicht ganz so kurioser Form aber immer wieder gebe. Da sich die beliebte Badestelle am Teufelssee mitten im Wald befinde, sei es nicht verwunderlich, dass sich Mensch und Tier dort begegnen. "Wenn Menschen Essen mit an den See bringen, können die Tiere das aus 1.000 Meter Entfernung riechen."

Das Wildschwein sei es vermutlich gewohnt, in Plastiktüten Nahrung zu finden. Da viele Leute abends Reste liegen ließen, kämen in der Dunkelheit auch Füchse, Waschbären, Marder und Dachse zur Nahrungssuche ans Ufer, sagte Ehlert. Und im Sommer sei eine solche Begegnung auch vor Einbruch der Dunkelheit nicht unwahrscheinlich: Die Tiere wüssten, dass es in den früheren Abendstunden mehr Futter abzugreifen gebe. Die Jungtiere seien vermutlich zum Lernen bei der Nahrungssuche dabei gewesen.

Eine Begegnung mit einem Wildschwein ist nicht ungefährlich

Die Begegnung sei für den nackten Mann nicht ganz ungefährlich gewesen. Denn ein bedrohtes Wildschwein wisse sich zu verteidigen, sagte Ehlert. "Vor allem wenn es denkt, dass ihm seine Nahrung weggenommen wird." Eine Bitte richtete der Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt an die Berliner - die aber so auch andernorts, etwa in Bayern, gelten kann: "Bitte lassen Sie Ihren Müll und Ihre Nahrungsmittel nicht am Wasser oder im Wald liegen."

Der Mann, der das Wildschwein gejagt hat, hatte sich an diese Vorgabe offensichtlich gehalten, wurde aber dennoch fast ein Opfer des diebischen Wildschweins. Doch das hat offenbar am Ende doch noch von der Laptop-Tüte abgelassen, wie in einem der unzähligen Kommentare unter dem Facebook-Post aufgeklärt wird.