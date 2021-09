Von Versuchskaninchen und einer kämpfenden Kanzlerin

Vizekanzler Olaf Scholz sagt einen Satz, der aufhorchen lässt: Er habe einen Witz gemacht. Dabei muss man in den Reden des SPD-Kanzlerkandidaten schon mit dem Elektronenmikroskop suchen, um Humorrückstände zu finden. Was war geschehen? Scholz hatte die bereits Geimpften in einem Radiointerview als "Versuchskaninchen" bezeichnet. Ironie, sagt er, mit dem Ziel, Unentschlossene zur Impfung zu bewegen. Ergebnis: Empörung im Netz und eine stichelnde Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestagsplenum: Die Politik müsse Menschen vom Impfen überzeugen, "und nicht mit schiefen Bildern von Versuchskaninchen."

Merkel wirbt deutlich für Laschet im Bundestag

Es geht im Bundestag offiziell um die "Situation in Deutschland". Der eigentliche Titel müsste lauten "Wahlkampfendspurt in Deutschland". Das macht sogar die Bundeskanzlerin ungewöhnlich deutlich klar. Zuerst nennt Merkel alle Unionswahlkampf-Buzzwords: "Richtungsentscheidung", "Stabilität, Verlässlichkeit, Maß und Mitte". Und dann kommt ein Satz, den die Opposition in dieser Deutlichkeit womöglich nicht im Bundestag erwartet hätte: Der beste Weg für das Land sei eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung mit Laschet als Bundeskanzler, sagt Merkel. Allerdings spricht Merkel als Bundeskanzlerin und ist damit bis zu einem gewissen Grad zur Neutralität verpflichtet.

Merkel: "Meine Güte, was für eine Aufregung!"

Auch Merkel warnt vor dem, was CDU und CSU zuletzt immer vehementer in den Vordergrund stellten, um doch wieder aus dem Umfrageschacht herauszukommen: Sie warnt vor Scholz, der "die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, sie zumindest nicht ausschließt". Das empört die Linkspartei. Mehrfach werden "Schämen Sie sich"-Rufe während Merkels Rede laut. Die lässt das kalt: "Meine Güte, was für eine Aufregung!", sagt Merkel ärgerlich. "Ich weiß nicht wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen."

Scholz erklärt seinen Witz

Aber Olaf Scholz scheint da bereits in andere Sphären enteilt. Fast die gesamte Debatte hindurch sieht es aus, als sei da ein mildes Lächeln hinter Scholz‘ Maske zu sehen. Die SPD hat einen veritablen Umfragevorsprung. Das gibt Scholz die seltene Gelegenheit, mal anderen Humorlosigkeit zu unterstellen: Er habe mit den "Versuchskaninchen" einen Witz gemacht. "Wenn einige nicht lachen wollen und darüber sich aufregen, hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass sie beim Blick auf ihre Umfragewerte wenig zu lachen haben."

Wie eine vorgezogene Regierungserklärung

Scholz verspricht eine bessere Zukunft, Respekt für die Lebensleistung jedes Einzelnen. Immer wieder geht es um Zusammenhalt, das Verbindende. Nur wenige Angriffe auf die Union beim Klimaschutz. Die habe den Ausbau der Stromkapazitäten blockiert und so die Industrie verunsichert. Über Steuersenkungen, die auch in der Union umstritten sind, sagt Scholz: "Völlig aus der Zeit gefallen." Scholz lässt sich in dieser Debatte weniger aus der Ruhe bringen als Angela Merkel. Es wirkt, als halte er bereits eine vorgezogene Regierungserklärung.

Lindner: Nicht Umfragen, sondern Wahlen gewinnen

Das findet auch FDP-Chef Christian Lindner. Scholz ruft er zu: "Herr Kanzlerkandidat, eine gewisse Siegesgewissheit kann man Ihnen nicht absprechen." Allerdings gehe es nicht darum, Umfragen zu gewinnen, sondern Wahlen. Linder moniert, ihm fehle das starke wirtschaftliche Fundament, ohne das Scholz‘ Pläne "Träumereien" blieben. Kontinuität sei das "größtes Risiko für unser Land", sagt Lindner. "So wie es ist, darf es nicht bleiben." Was er damit meint und worauf sich potenzielle Koalitionspartner einstellen müssten, das legt Lindner so ausführlich dar, dass er die gesamte Redezeit der FDP-Redner allein aufbraucht. Das ruft Erinnerungen an die FDP als One-man-Show wach.

Baerbock: Kein Kurs beim Klima

Auch Annalena Baerbock von den Grünen wird Alleinrednerin ihrer Partei. Ihre Rede ist in erster Linie ein Angriff auf die Große Koalition. Die habe es "vermasselt". Statt den Weg zur Klimaneutralität zu beschreiten, hätten Union und SPD gesagt, dass es noch 17 Jahre mit der Kohle weitergehen soll. Obwohl die Grünen auf eine Koalition mit der SPD setzen, kritisiert Baerbock, sie sehe bei Scholz keinen Kurs in der Klimapolitik. Sie kritisiert, dass er Afghanistan nicht mit einem Wort erwähnt habe. Mit Blick auf die Flut in NRW und Rheinland-Pfalz fordert Baerbock: "Wir brauchen endlich eine Klimapolitik, die auf Vorsorge und Schutz aufgebaut ist."

Laschet: Wirtschaftskompetenz vs. linkes Schreckgespenst

Armin Laschet arbeitet sich dann zunächst an seiner Vorrednerin ab. Dass Laschet im Bundestag überhaupt sprechen darf, liegt nur daran, dass er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist. Laschet sagt, Deutschland werde mit den Rezepten der Grünen und der SPD nicht Industrieland bleiben. Klimaschutz ja, aber Deutschland müsse auch in 20 Jahren noch eine Stahl- und Autoindustrie haben. Das Ziel sei doch, die Industrie zu klimaneutralem Wirtschaften zu befähigen. "Dazu braucht man Wirtschaftskompetenz." Außerdem betont Laschet als einziger das Thema innere Sicherheit. Und seine Bilanz als Ministerpräsident beim Abschieben von Gefährdern aus NRW.

Auch Laschet warnt immer wieder vor Rot-Rot-Grün. Nur fährt er in der Bundestagsdebatte größere Geschütze auf: "Helmut Schmidt hätte in dieser Frage und hat immer in dieser Frage klar gestanden gegen Links- und Rechtsextreme". Und an Olaf Scholz gewandt: Er wünsche sich Klarheit in der Frage. Scholz müsse "klipp und klar" sagen, ob er mit der Linken koalieren würde oder nicht. Wenn diese Aufforderung irgendetwas in Scholz auslöst, er lässt es sich jedenfalls nicht anmerken.

Bartsch: Linke oder Lindner

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch wird, was seine Koalitionswünsche angeht, am deutlichsten: Bartsch wirbt offen für das, was SPD-Kandidat Olaf Scholz bisher nicht rigoros ausschließen konnte: Ein rot-grün-rotes Bündnis. Ähnlich klar ist Bartschs Position zum Ampelbündnis aus SPD, Grünen und der FDP unter Christian Lindner: "Die Frage ist ganz einfach: Linke oder Lindner." Dafür bekommt er auch von FDP-Parteichef Lindner Applaus.