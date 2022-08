Artikel mit Video-Inhalten

Von Südkorea bis Ost-Timor: Papst ernennt 20 neue Kardinäle

Papst Franziskus hat am Samstag 20 Männer in den Kardinalsstand erhoben. Von den neuen Purpurträgern sind 16 zum Stichtag unter 80 Jahre alt und daher berechtigt, an einer künftigen Papstwahl teilzunehmen. Wird der Weg von Franziskus weitergeführt?