Von Rente keine Spur: Prinzessin Anne wird 70

Das Virus macht auch vor Royals nicht halt. Seit Monaten nun schon hält sich Prinzessin Anne auf ihrem Anwesen in Gloucestershire auf - 170 Kilometer westlich von London, wo sie seit Jahrzehnten mit ihrem Ehemann Timothy Lawrence lebt. Sie empfindet das Daheimbleiben als frustrierend, so sagt sie, andererseits aber: In einem Wohnblock festzustecken, womöglich mit kleinen Kindern – sie könne sich kaum vorstellen, wie schwierig das erst ist.

Fleißigste aller Royals

Prinzessin Anne – offizieller Titel: Ihre Königliche Hoheit Princess Royal – ist seit Jahren die Fleißigste aller britischen Royals, mit mehr als 400 Terminen pro Jahr. Wenn nicht gerade Corona ist, dann sind es schon mal fünf an einem Tag, von der Einweihung eines Pflegeheims am Morgen über den Besuch bei einer Hilfsorganisation am Mittag bis zu einer Glamour-Veranstaltung am Abend.

Annes Liebe zur Natur

Anne gilt als bodenständig, resolut und pragmatisch. Am liebsten nah an den Menschen, aufmerksam und geradlinig, oder draußen in der Natur. Die Enkel wollen da gerade leider trotz Corona nicht mitziehen, klagt Anne augenzwinkernd.

Sie habe ihnen ein bisschen Unterricht draußen in der Natur angeboten, aber das hätten die Enkel noch nicht "aufgegriffen". Sie erzählt, dass sie in ihrer Kindheit draußen in der Natur alles in die Hand genommen, daran rumgedrückt und untersucht hat. Bei ihren Nachkommen habe sie aber noch nicht die geringste Spur von Interesse daran wecken können, lacht sie.

Keine Vorbilder fürs Kürzertreten

Also nicht nur keine Besuche im ganzen Land, sondern auch kein Homeschooling. Das ist ganz ungewohnt für die Frau mit dem ausgebuchten Terminkalender. "Ich fühle mich richtig nutzlos, wie ich hier so feststecke", sagt Anne, "jedenfalls im Vergleich zu dem, was ich eigentlich tun sollte."

So etwas wie Ruhestand ist kaum denkbar für die 70-Jährige. Unter ihren Familienmitgliedern habe sie ja auch keine Vorbilder fürs Kürzertreten, hat sie einmal augenzwinkernd in Anspielung auf auf ihre Mutter, die Queen, gesagt.