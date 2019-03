Axel Voss (CDU): Diffamiert und Bedroht

Er war das Ziel vieler Wortwitze und Angriffe bei den Demonstrationen zu "Save the Internet" am Samstag: Der CDU-Politiker Axel Voss. In mehreren Zeitungsinterviews hat der 55-jährige Europaabgeordnete am Sonntag nun über die Angriffe gegen seine Person gesprochen.

Bomben- und Morddrohung

Angefangen hatten diese Angriffe, so Voss, im Sommer 2018. Damals war Voss bereits seit Jahren mit der Ausarbeitung der umstrittenen EU-Urheberrechtsreform betraut. Doch zu dieser Zeit sei an die Stelle der "sachlichen Debatte über das Urheberrecht der Versuch getreten, mich im Schutze der Anonymität als Person anzugreifen", so Voss in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

In der Bild am Sonntag sprach Voss von einer Morddrohung gegen sich. Nach einer im Internet veröffentlichte Bombendrohung gegen das Abgeordneten-Büro von Voss in seinem Wahlkreisbüro in Bonn schaltete Voss nach eigenen Angaben die Polizei ein.