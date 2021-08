Von Lufttaxi bis Klimaschutz: Das Zentrum Mobilität der Zukunft

Das mit 400 Millionen Euro ausgestattete Forschungszentrum DZM (Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft) wird seinen Hauptsitz in München-Neuhausen haben und dort mit Startups aus dem Technologiebereich und mit Wissenschaftlern der TUM zusammenarbeiten. Am heutigen Montag wurde es eröffnet.

Ziel sei es, so Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), auf Basis neuer technologischer Möglichkeiten Antworten zu finden, wie sich Menschen in Zukunft fortbewegen und Waren transportiert werden könnten. Ein Schwerpunkt soll neben synthetischen Kraftstoffen, die mit Hilfe von erneuerbaren Energien hergestellt werden, die Luftmobilität in der Stadt sein.

Schwerpunkt Urban Air Mobility

Diese sogenannte Urban Air Mobility müsse nicht nur sicher und leise sein, sondern brauche einen neuen rechtlichen Rahmen.

"Wir wollen dafür sorgen, dass Drohnen und Flugtaxis nicht nur Projekte sind, sondern dass sie hier getestet werden und in den Regelbetrieb kommen." Andreas Scheuer, CSU, Bundesverkehrsminister

Söder: "Eine Herkulesaufgabe"

Bei der Eröffnungspressekonferenz sprach sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dafür aus, auch den Klimaschutz zu bedenken und setzt dabei auf technologischen Fortschritt. Man brauche technologische Antworten, so der bayerische Ministerpräsident. Verzichten und Zurückbauen dürfe nicht der Signalgeber sein.

Dabei sprach Söder von den großen Herausforderungen, die es zu meistern gelte. Den ganzen Verkehr so zu organisieren, dass er die Ziele so abdecke: nämlich freiheitliche Entwicklung, nicht endloses Warten auf die Verbindung, zweitens einen ökologischen Aspekt und dann modern digital aufzustellen, das sei eine Herkulesaufgabe, sagte der Ministerpräsident.

Weitere Standorte in anderen Bundesländern

Neben der Zentrale in München wird es noch weitere "Satelliten" in anderen Bundesländern mit besonderen Schwerpunkten geben. In Hamburg sollen Wireless-Technologien in der Mobilität im Mittelpunkt stehen. In Annaberg-Buchholz (Sachsen) und Minden (Nordrhein-Westfalen) liege der Fokus auf der Schiene. Auch in Karlsruhe werde noch ein weiterer Standort des DZM entstehen, so Verkehrsminister Scheuer.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich erfreut, dass das Zentrum in München seinen Hauptsitz haben werde. Er dankte dem Bundesverkehrsminister für die Standortwahl und sprach selbstbewusst von einer folgerichtigen Entscheidung für München: "Wir haben alles, was man für so ein Zentrum braucht, München ist ein idealer Ort."

FDP sieht Projekt kritisch

Der der FDP-Sprecher für Verkehr & digitale Infrastruktur, Oliver Luksic, äußerte sich im Gespräch mit BR24 dem Projekt gegenüber sehr kritisch. "Innovative Mobilitätskonzepte benötigen technologieoffene Spitzenforschung. Ob das 500-Millionen-Euro-Geschenk von Minister Scheuer an den Freistaat dazu beiträgt, bleibt allerdings fraglich."

Eine Ausschreibung des Standortes habe nie stattgefunden, der ursprüngliche Zeitplan sei nicht eingehalten worden. Ein klares Konzept liege ebenfalls nicht vor. "In typischer Scheuer-Manier erfolgen große Ankündigungen, die inhaltlich unausgereift und mit hohen Kosten für den Steuerzahler verbunden sind", so der FDP-Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic.