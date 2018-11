Von Harmonie und Fröhlichkeit: Grüne beenden ihren Parteitag

"Europa - Dafür kämpfen wir": Das Motto war Programm auf diesem "Arbeitsparteitag" in Leipzig. Er begann an einem geschichtsträchtigen Datum, dem 9. November. Star-Pianist Igor Levit spielte die "Ode an die Freude", als Mahnung, als "Deklaration für das gute Menschsein", wie er sagte. Ruhige Töne waren das zum Auftakt für die folgende "Demonstration der Einigkeit“, die dieser Parteitag werden sollte.

Kompromisssuche bis tief in die Nacht

Mehr als 900 Änderungsanträge gab es zu Beginn – die hohe Zahl ist durchaus typisch für die Grünen. Untypisch aber ist, dass nur noch über einige wenige Anträge abgestimmt wurde – die meisten Änderungswünsche wurden vorher abgeräumt.

So wanderte beispielsweise der umstrittene Satz im Migrationskapitel des Europaprogramm-Entwurfs, "Nicht alle, die kommen, können bleiben", an eine andere Stelle. So werde der zunächst davor stehende Satz, das Bekenntnis zum Grundrecht auf Asyl, nicht relativiert, hieß es als Begründung.

Ein Kompromiss, ausgehandelt bis tief in die Nachtstunden hinter den Kulissen – und nicht wie früher am Tag auf offener Bühne. Die rund 800 Delegierten segneten das Ergebnis mit breiter Mehrheit ab – ebenso wie am Ende das gesamte Programm für die Europawahl.

Große Einigkeit bei der Kandidatenkür

"Europa bedeutet immer Kompromiss", sagte Sven Giegold. Mit knapp 98 Prozent wurde er auf dem Parteitag zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt; seine Co-Spitzenkandidatin Ska Keller bekam rund 88 Prozent. Giegold mahnte seine Partei indirekt, die Geschlossenheit nicht aufs Spiel zu setzen.

"Wir haben unsere Träume, unsere Positionen. Ich möchte, dass wir beides meisterhaft können – und unsere Ideale nicht verraten, und nicht verwechseln mit den Kompromissen. Kompromisse sind kein Verrat, sondern Kompromisse sind ein Zweck, zum Erreichen unserer grünen Ziele." Sven Giegold, Spitzenkandidat der Grünen für die Europawahl

Rettung vor der "Feuertaufe"

Kompromissbereit – das waren die Grünen nicht immer. Bei den Jamaika-Sondierungen waren sie es, für manche bis zur Schmerzgrenze. Das Ziel, bis zum Jahr 2030 aus der Kohle auszusteigen, war beispielsweise rasch vom Tisch, die Jahreszahl fiel dem Kompromiss ebenso zum Opfer wie die Forderung nach Wiedereinführung der Vermögenssteuer.

Ob die Parteibasis das im Ernstfall einer Jamaika-Koalition abgesegnet hätte, ist fraglich. Diese "Feuertaufe“ blieb den Grünen erspart, zu Jamaika kam es nicht. Geblieben ist der Eindruck: Mit den Grünen kann man reden. Obwohl sie gleichzeitig "Haltung bewahren", wie sie es selbst gerne formulieren.

"Zuversicht und Kampfeslust"

Wenn man Grüne in diesen Tagen fragt, ob diese Geschlossenheit von Dauer sein kann, hört man ein einhelliges "Ja!“. "Es liegt an unseren neuen Vorsitzenden, dass sie mit einer anderen Haltung rangehen“, sagt ein Delegierter. Ein anderer meint, die "Zuversicht und die Kampfeslust" der Grünen, die schweißten zusammen. Und der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter sagt:

"Der Punkt ist, dass es keine künstliche Geschlossenheit ist. Sondern dass wir schlichtweg als Partei bei den ganz großen Fragen gemeinsam unterwegs sind. Bei all diesen Fragen haben wir Konzepte und Antworten, die wir seit vielen Jahren intensiv erarbeiten – und das macht sich einfach inzwischen sehr sehr deutlich sichtbar bezahlt." Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag

Mit Fröhlichkeit die Welt verbessern

Mit dazu beigetragen, dass die Stimmung bei den Grünen so gut ist und die Partei als Ganzes zu harmonisch auftritt, haben sicher auch die Erfolge bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen und die guten Umfragewerte im Bund. Die Grünen sind gerade "hip"; Erfolg macht sexy. 75 Neumitglieder konnte die Partei im Oktober verzeichnen – pro Tag. Mehr als 70.000 Mitglieder haben die Grünen – so viele wie nie.

"Wir Grüne haben die Republik ganz schön gerockt in letzter Zeit und so etwas fällt auch nicht vom Himmel. Es hat was damit zu tun, dass wir für unsere Überzeugungen einstehen, dass wir Haltung haben, und dass wir auch mit Fröhlichkeit die Welt verbessern." Ska Keller, Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl

Führungsduo mit neuen Tönen

Fröhlichkeit statt Nabelschau und Flügelkämpfen – das haben die Grünen auch ihrem neuen Führungs-Duo zu verdanken. Seit Januar stehen Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Spitze; seitdem gibt es keine öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten mehr wie bei den Vorgängern Simone Peter und Cem Özdemir. Obwohl Baerbock und Habeck dem Realo-Flügel angehören fühlen sich die Linken in der Partei gehört und gut vertreten.

Baerbock und Habeck geben den Grünen einen neuen Sound, philosophisch auf der einen Seite, ungezwungen-frech auf der anderen – und mitunter auch staatstragend: Wenn Annalena Baerbock in ihrer Rede ihre Dankbarkeit gegenüber der "Hundertschaft von Polizei in Kampfmontur“ ausdrückt, „weil sie uns vor den Nazis schützen wollten“, dann reißt durchaus der ein oder andere Delegierte überrascht Augen und Ohren auf. "Dieses Gewaltmonopol des Staates zu verteidigen, war uns Grünen sicher nicht in die Wiege gelegt, aber auch das ist jetzt unser Job“, ruft Baerbock hinterher – und bekommt Applaus.

Europawahl als nächster Stimmungstest

"Etwas ist mit uns passiert", schreibt Habeck in seinem Blog. "Die Aufmerksamkeit ist eine andere geworden. Irgendwie spüren wir alle, dass es gar nicht so sehr um uns Grüne geht, auf diesem Parteitag, sondern unsere Gesellschaft." Habeck bezieht sich dabei auf die Stimmung während der Zugfahrt nach Leipzig, am geschichtsträchtigen 9. November. Doch es klingt, als beschreibe er die Situation der Grünen insgesamt.

Wahlerfolge und Umfragewerte, Fröhlichkeit und Kompromisse, Zuversicht und "neuer Sound" – aus diesen Zutaten ist das Erfolgsrezept für die Grünen derzeit zusammengesetzt. Spannend ist, wie das Ergebnis aussieht, sollte eine der Zutaten wegfallen. Die Europawahl wird der nächste Geschmacks-, bzw. Stimmungstest.