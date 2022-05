Von der Politik vergessen? Wenn Inflation die Rente auffrisst

Viele Senioren sind mit ihrer kleinen Rente bisher gerade so ausgekommen, ohne Antrag auf Grundsicherung und ohne belastenden Nebenjob. Doch jetzt treibt die Inflation die Preise in die Höhe - und Tausenden droht der Absturz in die Altersarmut.