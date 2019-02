Von der Leyen: Weckruf an Europa und Deutschland

Ob wir wollen oder nicht, so Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz: Deutschland und Europa seien Teil des Konkurrenzkampfs großer Mächte. Deutschland sei nicht neutral.

Bekenntnis zur Zusammenarbeit in Europa

Nach Ansicht der Verteidigungsministerin sei nur ein Weg hier die Antwort: Ein schneller Ausbau der militärischen Zusammenarbeit in Europa, die gleichzeitig eine Stärkung der Nato bedeute. Das Atlantische Bündnis bleibe für die Sicherheit Deutschlands die erste Wahl – militärisch und politisch, sagte von der Leyen. Zugleich warb sie für mehr Ausgeglichenheit im transatlantischen Bündnis. "Wir Europäer müssen mehr in die Waagschale werfen", forderte die Verteidigungsministerin in München.

Zustimmung für Trumps Forderung

Der amerikanische Ruf nach mehr Fairness in der Lastenteilung sei berechtigt. Fairness gelte für die militärische Lastenteilung, aber auch für die politische Entscheidungsfindung. Von der Leyen sagte gleichzeitig zu, dass Deutschland seine militärischen Fähigkeiten weiter ausbauen werde. US-Präsident Donald Trump forderte immer wieder, dass die europäischen Staaten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für das Militär ausgeben.

USA wirbt für gemeinsamen Kampf gegen IS

Der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan warb bei Beratungen mit zwölf Amtskollegen vor der Sicherheitskonferenz dafür, den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auszuweiten. Er nannte Afghanistan, die Philippinen und die Sahel-Zone, wo Partner ihre jeweiligen Fähigkeiten einbringen sollten.

Die Münchner Sicherheitskonferenz dauert bis Sonntag. Rund 600 Gäste werden insgesamt dazu erwartet, darunter 35 Staats- und Regierungschefs und rund 80 Außen- und Verteidigungsminister.