Von der Leyen verteidigt Impfstrategie vor EU-Parlament

Weil die EU mit ihrer Impfstrategie weiter hinter den Erwartungen der Mitgliedstaaten zurückbleibt, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor den Abgeordneten des Europaparlaments Kurskorrekturen angekündigt. Auf die Kritik, die EU habe zu wenig und zu spät Corona-Impfstoffbestellungen aufgegeben, räumt von der Leyen mittlerweile Versäumnisse ein. Ihr Ausweg: Schnellere Zulassungen und ein Ausbau der Produktion.

Taskforce soll Rohstoffe für die Herstellung koordinieren

Künftig soll die Europäische Arzneimittelagentur EMA schneller mit den Daten klinischer Impfstofftests versorgt werden. Außerdem plant die Kommission, den rechtlichen Rahmen abzuändern, sodass die Prüfung der Impfstoffe so schnell wie möglich durchgeführt werden kann. Für den Ausbau der Impfstoffherstellung wurde eigens eine Taskforce ins Leben gerufen. Diese soll insbesondere die Koordinierung der notwendigen Rohstoffe optimieren.

Die EU-Kommission verantwortet stellvertretend für die Mitgliedstaaten die gemeinsamen Impfstoffbestellungen. Das geht auf einen Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs zurück, die einen innereuropäischen Wettbewerb um die begrenzte Zahl an Impfstoffdosen verhindern wollten. Gleichzeitig sollte das geschlossene Auftreten für verbesserte Konditionen sorgen. Derzeit hinkt die Europäischen Union in den Impfstatistiken vielen Ländern aber hinterher.

Von der Leyen: "Wir waren spät dran"

Von der Leyen gab zu: "Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns zu sicher, dass das Bestellte auch tatsächlich pünktlich geliefert wird." Kritik also auch in Richtung der Impfstoffhersteller. Denn der Mangel an Impfstoffen in Europa ist auch auf Lieferengpässe zurückzuführen, die von den Herstellern verursacht wurden.

Linke fordert Untersuchungsausschuss

Im Europaparlament sprachen Linke und Rechte von einem "Impfstoff-Debakel" und warfen der Kommission Versagen vor. Aus der Fraktionsspitze der Linken kam die Forderung nach der sofortigen Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. Fraktionschef Martin Schirdewan fügte hinzu: "Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Europäische Kommission mit der Pandemiebekämpfung überfordert ist und ihrer Verantwortung nicht nachkommt." Der AfD-Abgeordnete Jörg Meuthen wiederum warf der Kommissionspräsidentin "maßloses Unvermögen" vor und forderte ihren Rücktritt.

Große Fraktionen stellen sich hinter Kommission

Die Fraktionen der Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen verteidigten das gemeinsame europäische Vorgehen, verlangten aber ebenfalls die Aufklärung der Verzögerungen. Aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) hieß es, man wolle in einem Bericht die Lehren aus den vergangenen Monaten ziehen. Die Sozialdemokraten sprachen sich für ein parlamentarisches Kontrollgremium für mehr Teilhabe der Abgeordneten aus.

Von der Leyen will Abgeordneten entgegenkommen

Weil das Europaparlament lange Zeit keine Einsicht in die Impfstoffverträge gewährt wurde, will von der Leyen den Abgeordneten entgegenkommen. Künftig wolle sie alles dafür tun, damit die Abgeordneten eine Prüfung der Lieferverträge vornehmen können. Zusätzlich soll eine Kontaktgruppe eingerichtet werden, um den Informationsaustausch zwischen Kommission und Parlament zu verbessern. An ihre Kritiker gerichtet sagte von der Leyen: "Wir alle geben unser Bestes im Kampf gegen das Virus. In den Familien, in den Städten und Gemeinden, in den Mitgliedstaaten und auf der europäischen Ebene." Das solle man sich angesichts einer Impfkampagne, die immer mehr Fahrt aufnimmt, nicht absprechen.