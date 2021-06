Von der Leyen: Ungarisches Homosexuellen-Gesetz eine "Schande"

Die Münchner Arena wird beim EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn am Abend wegen eines UEFA-Verbots nicht in Regenbogenfarben leuchten. Aber Brüssel bezieht klar Stellung gegen das umstrittene ungarische Gesetz.

Die EU-Kommissionschefin wird sehr deutlich in ihrer Bewertung von Ungarns neuer Gesetzgebung zu sexuellen Minderheiten: "Das ungarische Gesetz ist eine Schande", sagt Ursula von der Leyen. Sie habe die zuständigen Kommissare angewiesen, der ungarischen Regierung die rechtlichen Bedenken darzulegen – und zwar noch bevor das Gesetz in Kraft tritt. Nach von der Leyens Worten diskriminiert das Gesetz Menschen klar wegen ihrer sexuellen Orientierung und richtet sich damit gegen Grundwerte der Europäischen Union.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wies die Vorwürfe im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zurück. Die Rechte von Homosexuellen würden vom ungarischen Staat aktiv geschützt, sagte er.

Keine Kompromisse bei Grundrechten

Das ungarische Parlament hat das Gesetz in der vergangenen Woche verabschiedet, es ist allerdings noch nicht in Kraft. Es verbietet Bücher, Filme oder andere Medien, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht. Auch Werbung soll untersagt werden, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil der Normalität erscheinen. Offizielles Ziel ist der Schutz von Minderjährigen. "Menschenwürde, Gleichheit, Grundrechte – bei diesen Prinzipien gehen wir keine Kompromisse ein", sagt Kommissionschefin von der Leyen: "Ich glaube fest an eine Europäische Union, in der man frei darin ist, zu lieben, wen man will und an eine EU, die offen ist für Verschiedenheit. Das ist die Grundlage unserer Werte."

Neues Vertragsverletzungsverfahren möglich

Die EU-Kommissionspräsidentin will nach eigenen Worten alle Befugnisse ihrer Behörde nutzen, um sicherzustellen, dass die Rechte aller EU-Bürger garantiert werden. Sollte die Regierung in Budapest Brüssels Bedenken nicht ausräumen, könnte die Kommission zum Beispiel ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Das kann bis zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen. Auch die Mehrheit der EU-Länder hat gegen das ungarische Gesetz protestiert. Deutschland und 13 andere Mitgliedsstaaten äußern in einer gemeinsamen Erklärung ihre tiefe Sorge über das Gesetz, das unter dem Vorwand, Kinder zu schützen, LGBTIQ-Personen diskriminiert und gegen das Recht auf Meinungsfreiheit verstößt. Die Abkürzung LGBTIQ fasst nicht-heterosexuelle Orientierungen und Identitäten zusammen.

Mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen Grundwerte

Die EU-Kommission geht gegen Ungarn wegen mehrerer mutmaßlicher Verstöße gegen Grundwerte vor. Zum Beispiel hat Brüssel ein Verfahren gegen Budapest eingeleitet, weil die ungarische Regierung dem letzten unabhängigen Sender des Landes, dem Klubradio, die Frequenzen entzogen hat. In den vergangenen Jahren hat die Kommission mehrmals erfolgreich gegen Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Häufig ging es um Asyl- und Migrationspolitik. Mitte Februar strengte Brüssel ein weiteres Verfahren an, weil Budapest ein Urteil des EuGH nicht umgesetzt habe. Dabei ging es um Ungarns umstrittenes NGO-Gesetz, das gegen EU-Recht verstößt. Es schreibt vor, dass Nichtregierungsorganisationen ausländische Spenden melden müssen und verpflichtet zur Offenlegung von Spenderdaten.