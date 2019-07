Von der Leyen soll EU-Kommissionspräsidentin werden

Knapp fünf Wochen nach der Europawahl steht nun fest, wer die Nachfolge von Jean-Claude Juncker antreten soll - und es ist eine faustdicke Überraschung: Die Staats- und Regierungschefs der EU einigten sich heute auf Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin.

Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Abend auf Twitter mit. Der EU-Gipfel in Brüssel nominierte zudem den belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel als Ratspräsidenten und den spanischen Außenminister Josep Borrell als EU-Außenbeauftragten. Neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank solle IWF-Chefin Christine Lagarde werden.

Die in Brüssel geborene CDU-Politikerin von der Leyen wäre die erste Frau an der Spitze der Behörde. Allerdings ist ungewiss, ob von der Leyen die nötige Mehrheit im Europaparlament bekäme.

Zähe Verhandlungen

Vorausgegangen waren lange und zähe Verhandlungen. Am Sonntag noch galt es als wahrscheinlich, dass der sozialdemokratische Spitzenkandidat Frans Timmermans zukünftiger EU-Kommissionspräsident wird. Die von Kritikern als "Sushi Deal" bezeichnete Vereinbarung hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie den Regierungschefs Spaniens und der Niederlande am Rande des G20-Gipfels in Japan ausgehandelt. Doch gegen den Sozialdemokraten gab es zu viele Widerstände - besonders die osteuropäischen Visegrád-Staaten und Italien wehrten sich gegen den Vorschlag.

Weber gibt Anspruch auf EU-Kommissionsspitze auf

Bundeskanzlerin Merkel wollte ursprünglich den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, als Kommissionschef. Doch Weber hielten viele Regierungschefs für ungeeignet, allen voran Frankreichs Präsident Macron.

Weber gab am Abend seinen Anspruch auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten offiziell auf. Sein Sprecher bestätigte, dass Weber sein Mandat als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei zurückgegeben habe. "Es war mir eine Ehre, diese Aufgabe für die EVP und für Europa zu übernehmen", erklärte Weber demnach. Er werde weiter für ein demokratisches Europa kämpfen.

Widerstand von SPD und Grünen

Für das Europaparlament ist der Vorschlag, von der Leyen zu Kommissionspräsidentin zu machen, ein Problem. Eine Mehrheit der Fraktionschefs hatte beschlossen, nur einen der Europawahl-Spitzenkandidaten in das Amt des Kommissionschefs zu wählen. Das wären streng genommen nur Weber und Timmermans.

Der Vizechef der sozialdemokratischen Fraktion, Bernd Lange, twitterte, Tusks Vorschlag sei nicht akzeptabel. Dies sagte auch der SPD-Politiker Udo Bullmann der Deutschen Presse-Agentur: "Der Deal ist aus Sicht der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament nicht akzeptabel." Der Grünen-Europaparlamentarier Sven Giegold erklärte auf Twitter: "Ein bitterer Personalvorschlag!"