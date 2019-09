EU-Kommissionsjobs: Das ist von der Leyens Team

Ursula von der Leyen will ihre zentralen politischen Projekte für die nächsten fünf Jahre in die Hände von geschäftsführenden "Exekutiv-Vizepräsidenten" legen: Der Sozialdemokrat Frans Timmermans soll für Klimaschutz zuständig sein, sein Portfolio wird unter dem Titel "Europäisches Grünes Abkommen" stehen.

Die Liberale Margrethe Vestager soll auch unter von der Leyen weiterhin für Wettbewerb sowie für Digitales zuständig sein.

Dritter geschäftsführender Vizepräsident ist der Lette Valdis Dombrovskis, der "die Arbeiten für die Wirtschaft im Dienste der Menschen koordinieren" soll. Er ist als Kommissar gleichzeitig für Finanzdienstleistungen und die Kapitalmarktunion zuständig.

Posten "auf Augenhöhe" für die Brüsseler Prominenz

Timmermans und Vestager hatten sich bei der Europawahl selbst um die Spitze der EU-Kommission beworben. Stattdessen hatten die EU-Staats- und Regierungschefs dann überraschend die Christdemokratin von der Leyen als Präsidentin nominiert. In ihrem Bemühen um eine Mehrheit im Europaparlament hatte von der Leyen den Spitzenkandidaten der beiden anderen großen Fraktionen eine herausgehobene Rolle als Vizepräsidenten "auf Augenhöhe" versprochen.

Timmermans ist bereits seit 2014 Erster Vizepräsident der Kommission unter Jean-Claude Juncker und zuständig für Nachhaltigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Vestager hatte sich in der Juncker-Kommission als Wettbewerbshüterin profiliert. Dombrovskis ist seit 2014 einer der Kommissionsvizepräsidenten, zuständig für den Euro. Vorher war er von 2009 bis 2013 lettischer Regierungschef.

Viele Funktionen - aber kein Afrika-Kommissar

Der frühere italienische Premierminister Paolo Gentiloni soll in der neuen EU-Kommission von Ursula von der Leyen für Wirtschaftsthemen zuständig sein. Die tschechische Politikerin Vera Jourova soll sich als Kommissarin für Grundwerte in den kommenden Jahren um Grundwerte und Transparenz in Europa kümmern. Die 55-jährige Jourova war zuletzt EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung. An ihrer Seite soll sie den Belgier Didier Reynders haben, der für Justiz zuständig sein soll.

Das jüngste Mitglied der EU-Kommission Virginijus Sinkevicius aus Litauen soll sich um die Themen Umwelt und Ozeane kümmern. Zum ersten Mal soll es auch eine EU-Kommissarin für Demokratie und Demografie geben. Die Kroatin Dubravka Suica soll sich um eine Konferenz zur Zukunft Europas kümmern. Die Schwedin Ylva Johansson soll das Portfolio Innenpolitik übernehmen. Die Finnin Jutta Urpilainen wird in der neuen EU-Kommission für internationale Partnerschaften zuständig sein, einen Afrika-Kommissar soll es nicht geben.

Die Chefin will "mit Entschlossenheit" führen

"Ich möchte eine Kommission, die mit Entschlossenheit geführt wird, die sich auf die akuten Probleme konzentriert und Antworten liefert", sagte von der Leyen. Sie wolle "eine geopolitische Kommission", die sich "für eine nachhaltige Politik einsetzt". Die EU müsse dabei auch "Hüterin des Multilateralismus" sein.

Die Hälfte der Posten für Frauen

Von der Leyens Team werden mit 14 Männern und 13 Frauen erstmals fast 50 Prozent Frauen angehören. Ab Ende September müssen sich die Kommissarskandidaten Anhörungen in den Fachausschüssen im Europaparlament stellen. Damit die Kommission am 1. November ihr Amt antreten kann, muss das Parlament sie noch als Ganzes billigen. Die EU-Kommission mit mehr als 30.000 Mitarbeitern schlägt Gesetze für die Staatengemeinschaft vor und überwacht deren Einhaltung.

Die neue Kommission im Überblick

Präsidentin

DEUTSCHLAND: Ursula von der Leyen

Geschäftsführende Vizepräsidenten

DÄNEMARK: Margrethe Vestager (Wettbewerb und Digitales)

LETTLAND: Valdis Dombrovskis (Wirtschaft, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion)

NIEDERLANDE: Frans Timmermans (Klimapolitik)

Weitere Vizepräsidenten

GRIECHENLAND: Margaritis Schinas (Schutz dessen, "was Europa ausmacht")

KROATIEN: Dubravka Suica (Demokratie und Demografie)

SLOWAKEI: Maros Sefcovic (interinstitutionelle Beziehungen)

SPANIEN: Josep Borrell (EU-Außenbeauftrager)

TSCHECHIEN: Vera Jourova (Werte und Transparenz)

Einfache Kommissare

BELGIEN: Didier Reynders (Justiz und Rechtsstaatlichkeit)

BULGARIEN: Mariya Gabriel (Innovation und Jugend)

ESTLAND: Kadri Simson (Energie)

FINNLAND: Jutta Urpilainen (internationale Partnerschaften)

FRANKREICH: Sylvie Goulard (Industriepolitik, Binnenmarkt und Verteidigungsindustrie)

IRLAND: Phil Hogan (Handel)

ITALIEN: Paolo Gentiloni (Wirtschaft)

LITAUEN: Virginijus Sinkevicius (Umwelt)

LUXEMBURG: Nicolas Schmit (Beschäftigung)

MALTA: Helena Dalli (Bürgerrechte und Gleichstellung)

ÖSTERREICH: Johannes Hahn (EU-Haushalt und Verwaltung)

POLEN: Janusz Wojciechoski (Landwirtschaft)

PORTUGAL: Elisa Ferreira (Kohäsion und Reformen)

RUMÄNIEN: Rovana Plumb (Verkehr)

SLOWENIEN: Janez Lenarcic (Krisenmanagement)

SCHWEDEN: Ylva Johansson (Inneres)

UNGARN: Laszlo Trocsanyi (Erweiterung)

ZYPERN: Stella Kyriakidou (Gesundheit)