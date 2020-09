Von der Leyen für neues Klimaziel 2030: "Mindestens 55 Prozent"

Die Treibhausgase der Europäischen Union sollen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gesenkt werden im Vergleich zum Jahr 1990. Das forderte heute die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union in Brüssel. Bisher war das offizielle Ziel eine Reduzierung um 40 Prozent. Um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und eine gefährliche Überhitzung der Erde zu verhindern, soll das bisherige Ziel nun verschärft werden. Der Forderung müssen in den kommenden Wochen zunächst noch das EU-Parlament und die EU-Staaten zustimmen.