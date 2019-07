Von der Leyen als EU-Kommissionschefin im Gespräch

Es sind bislang nur Gerüchte und bestätigt ist davon gar nichts. Aber Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) soll angeblich eine Kandidatin für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin sein. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Berufung auf Verhandlungskreise, dass Ratspräsident Donald Tusk von der Leyen für den EU-Topjob vorschlagen will.

Aus Diplomatenkreisen ist zu hören, die Idee stamme unter anderem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der Vorschlag hätte einen Vorteil: Mit von der Leyen an der Kommissionsspitze würden die Gewinner der Europawahl, die Christdemokraten, sich auch auf Europas Spitzenposten wiederfinden.

Weber würde in diesem Szenario Präsident des Parlaments werden

Im Gegenzug soll die Französin Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds an die Spitze der Europäischen Zentralbank wechseln. So stellt man sich das im Elysée-Palast vor.

Teil dieses Personalpaket wäre, dass der abgewählte liberale belgische Premier Michel Ratspräsident würde. CSU-Mann Manfred Weber könnte künftig das Europaparlament leiten.

Widerstand gegen Timemermanns

Einziges Problem: Es sind damit zwei Deutsche im Rennen, was normalerweise nach europäischer Rechnung einer zu viel wäre. Dass es überhaupt so weit kommen konnte - schließlich lag lange der Niederländer Frans Timmermans vorne - dürfte an den osteuropäischen Visegrád-Staaten und Italien liegen. Sie hatten den Sozialdemokraten aus Heerlen bei Aachen immer rigoros abgelehnt.

Ob und wann heute eine Entscheidung fällt, das ist weiter unklar. Nötig für eine Mehrheit sind mindestens 21 von 28 EU-Staaten die dann auch noch für fast zwei Drittel der europäischen Bevölkerung stehen müssen.