Von der Leyen als Chefin der Kommission: "Europa ist eine Frau"

EU-Ratspräsident Donald Tusk bemühte sogar die griechische Mythologie, um schönzureden, was in Brüssel nach drei zermürbenden Tagen als Ergebnis präsentiert wurde. Er sei froh über die perfekte Balance zwischen den Geschlechtern bei den EU-Spitzenjobs, so Donald Tusk: "Schließlich ist Europa eine Frau". Das stimmt natürlich. Aber Europa war keine Europäerin, sondern eine phönizische Königstochter, die von Zeus in der Gestalt eines weißen Stiers auf Kreta entführt wurde. Und sie war auch keine Führungsperson, sondern unterwarf sich hingerissen von seiner Männlichkeit dem mächtigen Zeus - bzw. Stier.

Die Europa des Altertums jedenfalls taugt nicht als Alibi für die überraschende Nominierung der deutschen Verteidigungsministerin von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin. Im Brüsseler Regierungsviertel, im Europaparlament in Straßburg und auch in Berlin sieht man diese Personalentscheidung vielfach skeptisch und ganz sicher nicht als Traumbesetzung. Es ist ein Kompromiss, der kleinste gemeinsame Nenner, dem die 28 Staats- und Regierungschefs gezeichnet von durchwachten Nächten letztlich zugestimmt haben.

Welche Rolle spielte Frankreichs Präsident Macron?

Eingefädelt hat das der französische Präsident Emanuel Macron. Er ist die Schlüsselfigur im europäischen Pokerspiel um die Macht. Macron hat ein paar Mitstreiter davon überzeugt, dass Manfred Weber Kommissionspräsident nicht kann. Bereits dies, sagen hochrangige EU-Politiker, hätte man ihm nicht durchgehen lassen dürfen.

Weil aber keine ernste Gegenrede kam, auch nicht von Frau Merkel, spielte Macron die Rolle des europäischen "Allmächd" weiter. Er installierte bei den Liberalen im Europaparlament einen Fraktionsvorsitzenden und überredete seinen spanischen Kollegen Sanchez Selbiges bei den Sozialisten zu tun. Die beiden neuen Fraktionsvorsitzenden machten Weber schließlich klar, dass er keine Mehrheit im Parlament bekommen würde. So kam es zu dem sogenannten "Sushi-Deal" von Osaka mit Frans Timmermans als Spitzenkandidaten.

Macron, wohl wissend, dass das in die Hose gehen würde, stimmte zu und Merkel tappte in die Falle. So kam es zum Desaster am ersten Gipfeltag. Zu diesem Zeitpunkt war Manfred Weber wenigstens noch als Präsident des Europaparlamentes im Gespräch. Als auch dies nicht mehrheitsfähig war, hat Macron (und nicht etwa Angela Merkel!) die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Und für Frankreich gleich noch die gebürtige Pariserin Christine Lagarde (derzeit IWF-Chefin) als neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Voilà: Es war angerichtet, 2 Frauen und 2 Männer (Ratspräsident und EU-Außenbeauftragter), und die restlichen Staats- und Regierungschefs haben den Bissen geschluckt.

Was beutet das Gipfelergebnis für das Prinzip Spitzenkandidaten ?

Das System "Spitzenkandidaten" krankte von vornherein daran, dass es nicht von allen Fraktionen einen einzigen Spitzenkandidaten gab und dass sie nicht von allen Wählerinnen und Wählern in Europa gewählt werden konnten. Trotzdem kristallisierten sich wahrnehmbar im Wahlkampf der Sozialdemokrat Frans Timmermans und eben EVP-Chef Manfred Weber heraus. Die EVP ist bei der Europawahl stärkste Fraktion geworden, ergo hätte Weber Kommissionspräsident werden müssen. Ohne Wenn und Aber. Das war das Versprechen an 200 Millionen Wählerinnen und Wähler. Die sind von den Staats- und Regierungschefs schlichtweg betrogen worden.

Auch wenn sich einige von denen um Präsident Macron, das muss man fairerweise sagen, von vornherein nicht auf das Prinzip "Spitzenkandidaten" festlegen wollten. Aber es wäre eine Chance gewesen, Europa etwas bürgernäher zu machen und das Volk entscheiden zu lassen, wer künftig die Richtlinien in Europa vorgeben soll. Rein nationalistisches Denken hat dies verhindert. Aber auch mangelhafte Diplomatie im Vorfeld der Wahl. Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte man die Gegner des Prinzips "Spitzenkandidaten" und allen voran Macron überzeugen oder womit auch immer ködern müssen. Jetzt also hat dieses Prinzip "Spitzenkandidaten" einen herben Rückschlag erlitten, und es ist momentan schwer abzusehen, was dies dann für die nächste Europawahl bedeutet.

Welche Rolle spielte Angela Merkel?

Angela Merkel spielte auf jeden Fall keine hilfreiche Rolle. Wie und warum auch immer, es ist ihr nicht gelungen, Europa den Weg zu mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung durch das Volk und damit auch zu mehr Souveränität zu verhelfen. Sie ist angetreten mit dem Versprechen, mitzuhelfen, den Wahlsieger zum Kommissionspräsidenten zu machen. Das wäre Manfred Weber gewesen, und das ist gehörig misslungen. Stattdessen kommt jetzt "wie Kai aus der Kiste" Ursula von der Leyen zum Zug, die als Verteidigungsministerin nicht gerade glanzvolle Spuren hinterlässt und auch sonst nicht qualifizierter sein dürfte als die Spitzenkandidaten. Zudem gehört sie schon in die Riege der Altgedienten. Das muss nicht schlecht sein, ein Aufbruch in ein jüngeres und moderneres Europa ist es jedenfalls nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Spitzenkandidaten sind vom Tisch, und nominiert ist ein Paket mit Ursula von der Leyen an der Spitze. Die Wahl der oder des Kommissionspräsidenten ist in der nächsten Sitzungswoche Mitte Juli geplant. Aber der Widerstand ist groß, etliche Abgeordnete wehren sich gegen das Diktat der Staats- und Regierungschefs. Quer durch die Parteien. So ist es keineswegs sicher, dass Ursula von der Leyen eine Mehrheit bekommt. Sollte sie im Europaparlament tatsächlich durchfallen, müssten die Staats- und Regierungschefs im September eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten suchen. Es gibt nur einen Grund, warum das unwahrscheinlich ist: Weil die Spitzenkandidaten Manfred Weber und Frans Timmermans dann ohnehin nicht mehr zur Verfügung stehen.