Vom Mädchen zur Mächtigen – Angela Merkel und die CDU

Als Angela Merkel vor 20 Jahren beim CDU-Parteitag in Essen die Gratulationen zu ihrem Wahlergebnis von über 95 Prozent entgegennimmt, sieht sie fast etwas schüchtern zu Boden. Eineinhalb Köpfe größer als sie, stürmt Friedrich Merz mit zwei Flaschen M&M auf die Bühne. Merkel erscheint in ihrem Anzug mit den rosafarbenen Nadelstreifen sehr klein neben dem Mann mit dem billigen Sekt. Dass die beiden wohl niemals Champagner miteinander trinken werden, sollte sich erst später herausstellen.

Schüchtern nach außen, tief drinnen machtbewusst

An der größten Stärke von Angela Merkel haben sich im Laufe der Jahre dutzende Männer in der CDU die Zähne ausgebissen: Die Frau ist nicht eitel. Was sie will und wohin sie will, das weiß Angela Merkel sehr gut. Sie schreit es nur nicht aus sich heraus wie andere Alphatiere in der Politik. Angela Merkel lässt sich anfangs ihren Titel "Kohls Mädchen" scheinbar genauso gefallen wie Szenen, die heute undenkbar wären: Als beispielsweise Norbert Blüm die junge Kollegin im Kabinett an den Schultern packt wie ein kleines Kind und sie in ihren Stuhl bugsiert.

Angela Merkel lässt solche Gesten stoisch an sich abprallen und schlägt dann zu, wenn keiner damit rechnet. Dabei "schlägt" sie nicht mit großer Geste und trommelt auch nicht laut auf den Busch. Angela Merkel kann Konkurrenz ganz leise abservieren. Roland Koch, Günther Oettinger und Christian Wulff wurden fast nebenbei entmachtet, verschoben oder in ein anderes Amt gehievt. Ernsthaft parteipolitisch gefährlich war ihr bis heute jedenfalls keiner mehr.

Über Jahre ist Merkel unangefochten – bis die AfD kommt

Während die Jahre dahin plätschern und Merkels CDU erst den Regierungspartner SPD und dann die FDP schrumpfen lässt, erholt sich das Land von den schlechten Wirtschaftsdaten, mit denen Angela Merkel in die Kanzlerschaft 2005 gestartet war. Gerhard Schröders Agenda 2010 wirkt, Merkel und die CDU müssen zum Wirtschaftswachstum nicht mehr viel beitragen. Die CDU-Chefin verschiebt den Kurs der Partei nach links, die "Sozialdemokratisierung der CDU" wird zum geflügelten Wort. Stramm Konservative in der CDU haben nicht mehr viel zu melden. Das wird der Partei noch zum Verhängnis.

Die Finanzkrise 2008 übersteht sie gemeinsam mit der SPD. Die milliardenschweren Rettungspakete in der Euro- und Finanzkrise befördern jedoch eine neue Partei nach oben, die auch der CDU schwer schaden wird. Mit dem Einzug der AfD in die Landesparlamente und in den Deutschen Bundestag verändern sich auch für die CDU die Machtverhältnisse. Die Partei verliert massiv Stimmen an die AfD, etliche CDU-ler laufen über zu dieser neuen Partei, die Merkel zunächst versucht zu ignorieren.

Der Satz "Wir schaffen das" soll den Deutschen 2015 die Angst vor Masseneinwanderung nehmen, manchen in der CDU gibt dieser Satz den Rest, sie kehren der "Merkel-CDU" den Rücken. Die AfD wiederum schlägt Kapital aus dem Flüchtlingsstrom; vor allem im Osten laufen die Wähler scharenweise zur AfD über.

Erst als die rassistische, rechtsradikale und fremdenfeindliche Gesinnung in Teilen der deutschen Gesellschaft – darunter auch AfD-Wähler und Mitglieder der AfD - nicht mehr zu übersehen ist, bezieht Merkel klar Stellung: "Rassismus ist ein Gift", sagt sie nach den Morden von Hanau. Mit den Morden hat die AfD nichts zu tun, für die CDU-Spitze ist aber spätestens jetzt klar, auch Worte können den Boden für solche Taten bereiten.

Merkel ordnet ihren Rückzug selbst an – bevor es ein anderer tut

"Merkel muss weg!" schallt es noch vor zwei Jahren durch Deutschland. Die Rufe kommen aus der rechten Ecke, aber auch aus der CDU selbst. Angela Merkel hört die Kritik und zieht die Reißleine selbst. Den CDU-Führungsstab will sie nahtlos an Annegret Kramp-Karrenbauer übergeben, da aber taucht der Mann mit der Sektflasche wieder auf. Friedrich Merz hat sein Comeback lange vorbereitet. Jetzt will er zuschlagen. Nur ganz knapp unterliegt er beim Parteitag im Dezember 2018 Kramp-Karrenbauer, aufgeben will er aber noch lange nicht. Merkel und Kramp-Karrenbauer können sich ein letztes Mal auf offener Bühne herzlich umarmen. Die Zeit der Frauen in der CDU geht zu Ende.

Als Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug von der CDU-Spitze ankündigt, verhält sich Angela Merkel ruhig. Die Kanzlerin weiß, dass ihre Parteifreundin so gut wie keine Chance mehr hat, sie im Amt zu beerben. In der CDU beginnt der Machtkampf der Alphamänner von vorn. Norbert Röttgen, Armin Laschet und Merz bringen sich als Kandidaten für das Amt des CDU-Vorsitzenden in Stellung. Der innerparteiliche Wahlkampf hat noch nicht recht begonnen, da stoppt ein neuartiges Virus nicht nur das öffentliche Leben in Deutschland, sondern auch die Zeitpläne von Merz und Co.

In der Corona-Krise gefragt und beliebt wie lange nicht

"In der CDU findet eine Art Geisterspiel statt", beschreibt Politikwissenschaftler Gero Neugebauer die momentane Situation bei der CDU. Eigentlich sollte in zwei Wochen ein neuer Parteichef gewählt werden. Die Neuausrichtung der CDU ist aber inmitten der Corona-Pandemie völlig unwichtig geworden. Die Kanzlerin muss das Land aus dieser Krise führen. In Krisen spielten Parteien noch nie eine Rolle, sondern nur die Führungsfiguren, sagt Neugebauer und erinnert an das Kaiser Wilhelm Zitat kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs: "Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche."

Viel häufiger als sonst meldet sich die Kanzlerin in diesen Tagen zu Wort. Angela Merkel beschreibt die Lage, sie beruhigt, sie mahnt, sie ist in ihrer Wortwahl auffällig emotional. Angela Merkel wirkt glaubwürdig und vertrauenswürdig, das bescheinigen ihr die Deutschen in Umfragen. Innerhalb kürzester Zeit katapultiert sich der Beliebtheitswert der Kanzlerin wieder deutlich nach oben. Angela Merkel wird gebraucht. Oder wie es mittlerweile Parteifreunde, aber auch politische Konkurrenten ausdrücken: "Man wird Angela Merkel noch vermissen."