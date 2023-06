Vom Alkohol bis zum Smartphone: Ladendiebstahl nimmt wieder zu

Die Verluste des deutschen Einzelhandels durch Diebstähle summierten sich im vergangenen Jahr auf rund 3,7 Milliarden Euro - eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ergab eine Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI.

Macht die Inflation Diebstahl attraktiver?

Bei den Händlern wächst der Studie zufolge angesichts solcher Zahlen die Befürchtung, dass die deutlichen Preissteigerungen der vergangenen Monate bei so manchem die Bereitschaft weiter erhöhen könnten, Ware mitgehen zu lassen.

"Vor allem in der starken Preisentwicklung wird ein erhöhtes Diebstahlrisiko gesehen. Höhere Preise und Werte machen Diebstahl attraktiver", fasste EHI-Experte Frank Horst die Stimmung der Branche zusammen. Nicht wenige Händler erwarten demnach auch mehr Diebstahl durch die eigenen Mitarbeiter. Einige Unternehmen hätten dies 2022 schon beobachtet.

Experten sprechen von "Rückkehr zur Normalität"

Doch teilen nicht alle im Handel diese Einschätzung. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Für den manchmal vermuteten Zusammenhang zwischen den aufgrund der Inflation steigenden Preisen und einem Anstieg bei den Ladendiebstählen gibt es keine Anhaltspunkte."

Die jüngste Zunahme der Diebstahlzahlen ist nach Einschätzung der Kölner Handelsexperten tatsächlich noch kein Beleg für die Inflations-These. "Was auf den ersten Blick als dramatische Entwicklung erscheint, ist bei näherer Betrachtung eine Rückkehr zur Normalität früherer Jahre. Im Grunde sind nun die Werte der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht worden", sagt Frank Horst. Denn in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 war die Zahl der Ladendiebstähle nicht zuletzt aufgrund der pandemiebedingten Ladenschließungen deutlich zurückgegangen.

Organisierte Banden arbeiten "Einkaufslisten" ab

Der Löwenanteil der Diebstähle entfällt der Studie zufolge auf Kunden. Sie ließen demnach 2022 Waren im Wert von mehr als 2,4 Milliarden Euro mitgehen. Die Diebstähle durch Beschäftigte summierten sich jedoch auf immerhin 920 Millionen Euro. Hinzu kamen Diebstähle im Wert von 370 Millionen Euro durch Servicekräfte und Lieferanten.

Die größten Sorgen machen dem Handel aber nach wie vor professionelle Banden, die pro Tat typischerweise Waren im Wert von 1.000 bis 2.000 Euro oder mehr stehlen. Sie arbeiteten oft mit einer ausgeklügelten Arbeitsteilung, bei der jedes Bandenmitglied eine genau definierte Aufgabe erledigt: etwa das Verkaufspersonal zu beobachten oder abzulenken, das Diebesgut in "Depots" abzulegen oder die Ware aus dem Geschäft zu tragen und Fluchtwege zu sichern. Bei ihren Diebstählen arbeiteten die Banden oft regelrechte "Einkaufslisten" ab. Auf sie entfällt nach den Schätzungen des Handels allein etwa ein Viertel des Gesamtschadens.

Kleine, teure Artikel "gehen" besonders gut

Besonders gerne geklaut werden der Studie zufolge alkoholische Getränke, hochwertige Markenbekleidung, Elektroartikel, Tabakwaren und Kosmetika. "Generell gilt, was sich gut verkauft, wird auch oft gestohlen", heißt es in der Studie. Häufig seien es kleine, relativ teure Artikel, die sich leicht in der Kleidung oder in mitgebrachten Behältnissen verstecken ließen. Das EHI hatte für seine Studie "Inventurdifferenzen 2023" mehr als 100 Unternehmen und Vertriebsschienen mit fast 17.000 Verkaufsstellen und einem Gesamtumsatz von gut 84 Milliarden Euro befragt.

Viele Geschäfte verzichten auf eine Anzeige

Laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik stieg die Zahl der angezeigten Ladendiebstähle im vergangenen Jahr sogar um 34,3 Prozent auf fast 345.000 Fälle - ein noch deutlich höherer Zuwachs als inder Schadens-Statistik des EHI. Die Zahl der Anzeigen lag damit auch um 5,8 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau.

Allerdings ist die Aussagekraft der Kriminalstatistik begrenzt und die Realität möglicherweise noch erschreckender: Die Dunkelziffer in diesem Bereich ist nämlich beträchtlich und wird vermutlich immer größer. "Bis zu 90 Prozent der Delikte werden gar nicht erst bei der Polizei angezeigt. Denn viele Händlerinnen und Händler haben die Erfahrung gemacht, dass die angezeigten Ladendiebe meist ohne größere Konsequenzen davonkommen", sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Genth.

Zahlende Kunden müssen teure Präventionsmaßnahmen finanzieren

Um Waren vor Langfingern zu schützen, gaben die Handelsunternehmen der Studie zufolge im vergangenen Jahr rund 1,45 Milliarden Euro aus - für Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen wie Artikelsicherung, Kameraüberwachung oder Detektiveinsätze. Die zahlende Kundschaft muss diese Maßnahmen mitfinanzieren. Doch werde den Dieben andererseits die Arbeit durch die unzureichende Personalausstattung in Geschäften und die sich daraus ergebende fehlende Überwachung der Einkaufsflächen erleichtert, heißt es in der Studie.

Mit Informationen von dpa