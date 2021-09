Vollversammlung der Bischöfe: Entscheidende Veränderungen nötig

Einfach weitermachen ist keine Option: "Die Menschen sollen spüren, dass sich Wesentliches verändert", sagte der Limburger Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz bei der Pressekonferenz zum Auftakt der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda. Kein "Anstrich", sondern "entscheidende Veränderungen" stünden jetzt an, so Bätzing. Neben der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals wolle man insbesondere die Rolle der Frauen und das Thema Sexualmoral angehen, auch wenn die Standpunkte der Bischöfe dabei teils "weit auseinander" lägen.

Zentrales Thema: Missbrauchsskandal

Der "Synodale Weg", also der 2019 begonnene Reformprozess in der katholischen Kirche, steht im Mittelpunkt der Herbstvollversammlung der Bischöfe. Dabei gibt es auch massiven Gegenwind aus den eigenen Reihen, etwa vom Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer oder dem Passauer Bischof Stefan Oster. Die Reformen sieht Bätzing dadurch nicht in Gefahr, entscheidend seien die Beschlüsse der Synodenversammlung. "Wenn es keine Zeichen gibt", so Bätzing, "wäre der Synodale Weg umsonst gewesen".

Nach viel Kritik wird das bisherige Anerkennungsverfahren für Missbrauchsopfer eines der zentralen Themen bei der Vollversammlung sein. Opfervertreter kritisieren es als retraumatisierend, ungerecht und intransparent. Hier soll möglichst bald mit "Stellschrauben" nachgebessert werden, so Bischof Bätzing am Montag: "Ein wirklich schwieriger Punkt ist, dass das Verfahren zu Retraumatisierungen führt: Das kann nicht Sinn und Zweck dieses Verfahrens sein."

Fragwürdige Personalentscheidungen

Bei der Vollversammlung stehen auch etliche Personalentscheidungen in der Bischofskonferenz an. Ein Wechsel, "wie er seit 10 Jahren nicht mehr stattgefunden hat, weil etliche bisherige Kommissionsleiter nicht mehr weiterarbeiten", so Bischof Bätzing. Bei den Neubesetzungen würde auch auf die Geschlechterverteilung geachtet: "Der Frauenanteil ist gestiegen auf fast 40 Prozent in den beratenden Funktionen der Kommissionen, das ist für mich ein sehr wichtiges Zeichen."

Für viele Diskussionen sorgt unterdessen die Tatsache, dass der Papst das Rücktrittsangebot des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße abgelehnt und ihn im Amt bestätigt hat. Heße hatte nachweislich versäumt, Verfahren gegen Missbrauchstäter einzuleiten. Wie es mit dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki weitergeht, ist nach wie vor unklar: "Das sind kritische Situationen, darüber werden wir offen sprechen müssen", sagte Bätzing. "Ich weiß, dass ganz viele Menschen auf eine Entscheidung warten. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen."

Wählen gehen!

Zum Ende der Pressekonferenz richtete Bätzing noch einen Appell an alle Christinnen und Christen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und am kommenden Sonntag zur Wahl zu gehen.

