Volkstrauertag: Prinz Charles beschwört britisch-deutsche Bande

Als erstes Mitglied der englischen Königsfamilie hat Prinz Charles heute an den deutschen Feierlichkeiten zum Volkstrauertag teilgenommen. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hielt er im Bundestag die Gedenkrede und betonte, die starken Bänder zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich erneuern zu wollen.

"Unverzichtbare Kraft für das Gute in der Welt"

Gemeinsam seien die beiden Länder eine "unverzichtbare Kraft" für das Gute in der Welt und verteidigten entschlossen die Menschenrechte und die regelbasierte internationale Ordnung weltweit. Prinz Charles (72) hielt seine Rede im Wechsel auf Deutsch und Englisch - auch das war als Geste der Verbundenheit mit dem ehemaligen Kriegsgegner zu werten.

Gemeinsam gegen Kriege, Klimawandel und Corona

Der britische Thronfolger sprach Krisen und Kriege auf der Welt an, aber auch die Weltgesundheit, die Impfstoffentwicklung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und die Themen sauberes Wachstum, erneuerbare Energien, den Schutz der Wälder sowie die bedrohte Artenvielfalt und den Klimaschutz - auch in Entwicklungsländern.

Die Opfer von Krieg, Verfolgung und Gewaltherrschaft "inspirieren uns, für eine bessere Zukunft zu streiten. Lassen Sie uns dies zu unserem gemeinsamen Anliegen machen", rief Charles die Deutschen auf.

Trotz Brexit: "Wir werden immer Freunde sein"

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Brexit erinnerte der Prinz daran, dass die Schicksale beider Länder in erheblichem Maße voneinander abhängig seien. Nachdem sich das Vereinigte Königreich für eine Zukunft außerhalb der EU entschieden habe, verändere sich die Beziehung nun aufs Neue. Er sei aber "der festen Überzeugung, dass die zentralen Bande zwischen uns stark bleiben werden. Wir werden immer Freunde, Partner und Verbündete sein", sagte der Prinz auf Deutsch.

"Lassen Sie uns diese Bande zu Beginn dieses neuen Kapitels in unserer langen Geschichte für die bevorstehenden Jahre festigen", ergänzte der Thronfolger. "Wir sind so sehr in die Zukunft des jeweils anderen Landes eingebunden, dass unsere nationalen Interessen - auch wenn sie unterschiedlich sein mögen - immer miteinander verflochten sein werden."

Steinmeier: Dankbarkeit für Geste der Versöhnung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bedankte sich für "diese außergewöhnliche Geste der Versöhnung und der Verbundenheit in außergewöhnlichen Zeiten" und sagte zu, "die gute Nachbarschaft und enge Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland auch in Zukunft zu erhalten und zu stärken".

Auch der Präsident des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, betonte die Wichtigkeit von Zusammenarbeit in Zeiten der Unsicherheit zwischen und innerhalb der Staaten. Die 75-jährige Friedensepoche nach Ende des Zweiten Weltkrieges sei "keine Garantie, dass es so bleiben wird", sagte der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr. Um diesen Frieden zu erhalten, brauche es "Solidarität als Gegenentwurf zum Egoismus".

Prinz Charles legt Kranz für die Opfer nieder

Vor der Veranstaltung im Bundestag hatte Charles bei einer Zeremonie an der Neuen Wache in Berlin einen Kranz niedergelegt. Dieser trug die Inschrift "In ewiger Erinnerung an alle Opfer von Konflikten und Tyrannei."

💡 Was ist der Volkstrauertag?

Am Volkstrauertag gedenkt Deutschland der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft. Der Gedenktag war auf Anregung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge im Jahr 1952 wieder eingeführt worden. Seine Ursprünge gehen bis in das Jahr 1922 zurück.

Der Volkstrauertag wird jedes Jahr zwei Wochen vor dem ersten Advent begangen. Der Volksbund kümmert sich im Auftrag der Bundesregierung um die Gräber von etwa 2,7 Millionen Kriegstoten auf 832 Soldatenfriedhöfen in 45 Staaten.