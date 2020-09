Volksentscheid in der Schweiz: Nein zum "Schwexit"

Als EU-Bürger in der Schweiz leben und arbeiten, als Schweizer zum Studium in die EU ziehen – das wird auch künftig möglich sein. In einer Volksabstimmung stimmten ersten Prognosen zufolge rund 62 Prozent der Schweizer gegen die sogenannte "Begrenzungsinitiative" der rechtsnationalen Schweizerischen Volkspartei (SVP), die eine drastische Reduzierung der Migration zum Ziel hatte.

Kern der Initiative: Die Schweizer Regierung sollte innerhalb von zwölf Monaten das Ende der Personenfreizügigkeit aushandeln, die EU-Bürgern das Leben, Arbeiten oder Studieren in der Schweiz erlaubt – gleiches sollte auch umgekehrt für Schweizer gelten. Sollte innerhalb dieser Frist keine Einigung erzielt werden, wären der Regierung in Bern weitere 30 Tage Zeit eingeräumt worden, um die Freizügigkeit einseitig zu kündigen.

Beziehungen zwischen Schweiz und EU standen auf dem Spiel

Das hätte weitreichende Folgen gehabt, manche sprachen bereits vom "Schwexit". Steigt die Schweiz nämlich aus der Personenfreizügigkeit aus, verändern sich umgehend die grundsätzlichen Beziehungen zur Europäischen Union – vom privilegierten Partner hin zum Drittstaat ohne Sonderrolle.

Das geht auf eine Entscheidung aus dem Jahr 1992 zurück: Statt Teilnehmer am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu werden, entschied sich die Schweiz für ein umfangreiches Vertragspaket mit Brüssel. Damit räumte die EU der Eidgenossenschaft ähnliche Rechte ein wie den übrigen Mitgliedsstaaten des EWR.

Dieses Zugeständnis sicherte sich die EU mit einer sogenannten Guillotine-Klausel ab: Fällt ein Bestandteil des Vertragspakets – wie etwa die Personenfreizügigkeit – weg, werden auch die restlichen sechs Abkommen unwirksam. Die Folgen für Landwirtschaft, Beschaffungswesen oder die infrastrukturelle Anbindung wären verheerend.

Klare Ablehnung auch von Regierung und Parlament

Deshalb lehnten auch Regierung und Parlament in der Schweiz die "Begrenzungsinitiative" ab und sprachen von katastrophalen Auswirkungen für die Wirtschaft und die Beziehungen zur EU. Die SVP hingegen erklärte, "Massenzuwanderung" würde steigender Arbeitslosigkeit führen und damit Wohlstand, Freiheit und Sicherheit aller Schweizer gefährden. Zudem seien die Einwanderer eine Belastung für die Umwelt und die Infrastruktur.

Neuer Schwung für zuletzt angespannte Verhältnisse?

Die klare Ablehnung der Initiative könnte sich nun positiv auf die zuletzt angespannten Verhältnisse zur EU auswirken. Bereits seit Jahren verhandeln Bern und Brüssel über sogenannte Rahmenabkommen, in denen bestehende Regelungen angepasst und gebündelt werden sollen. Derzeit sind die Beziehungen in rund 120 bilateralen Verträgen geregelt – zu viel und zu kompliziert, heißt es in Brüssel.

Für Ärger sorgt auch, dass die Schweiz bereits fertig ausgehandelten Abkommen weiterhin die Unterschrift verweigert. Der Grund dafür liegt vor allem in Anpassungen beim Schutz von Arbeitnehmern, die die Schweizer so nicht hinnehmen wollen. Nun vermuten Experten, dass die klare Ablehnung der SVP-Initiative umgekehrt als Zustimmung zur EU gewertet werden kann – frischer Wind also für die zuletzt festgefahrene Situation.

Rund ein Viertel der 8,6 Millionen Menschen, die in der Schweiz leben, kommen aus dem Ausland, ein Großteil davon aus einem EU-Mitgliedsstaat. Zudem pendeln täglich hunderttausende Menschen von der EU in die Schweiz.

Abstimmung für zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub

Neben der "Begrenzungsinitiative" standen noch weitere Themen zur Abstimmung. So stimmten die Schweizer auch für die Einführung eines zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs.