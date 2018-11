Volksabstimmung in der Schweiz: Es geht ums Horn

Die Kuh ist das heimliche Nationaltier der Schweiz. Egal ob in Werbespots, in Broschüren oder auf der Verpackung von Käse und Schokolade: Wenn ein Bezug zum Alpenland hergestellt werden soll, zeigt man fast immer glückliche Kühe mit prächtigen Hörnern.

Doch die Schweizer Wirklichkeit ist hornlos. Drei Viertel der Kühe haben keine Hörner. Bauer Armin Capaul aus dem Juragebirge kämpft dagegen: "Kühe brauchen Hörner, weil's die Schöpfung so gemacht hat. Und das soll man denen lassen."

Capaul sieht aus wie ein Almöhi, mit wildem Rauschebart und selbstgestrickter Mütze. Ende der 1960er-Jahre kämpfte er gegen den Vietnamkrieg, gegen eine rigide Sexualmoral und gegen Kapitalismus. Nun wirbelt er für Kühe mit Hörnern.

Kein Verbot, sondern kräftige Subventionen

Wenn den Kälbern mit einem heißen Brennstab die Hornanlagen weggebrannt werden, dann sei das ein massiver Eingriff, der nur durch Schmerzmittel erträglich werde. Viele Tiere litten unter Langzeitschmerzen. "Wir haben kein Recht, die Kühe zu verstümmeln."

Der 66-Jährige will das Enthornen nicht verbieten, sondern will in der Verfassung festschreiben lassen, dass Landwirte, die Kühe und auch Ziegen mit Hörnern halten, kräftige Subventionen erhalten. Es gehe um die Würde der Tiere. Der Bauer traf den Nerv vieler Schweizer. Er sammelte über 150.000 Unterschriften - und damit mehr, als für eine Volksinitiative nötig.

Mitstreiter wie Anet Spengler schlossen sich an. Sie sagt, Hörner seien wichtig für die Tiere: "Sie brauchen sie für die Kommunikation miteinander und auch für die Körperpflege und vielleicht noch für viele weitere Funktionen, die wir noch gar nicht kennen."