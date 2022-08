Wissing überzeugt Lindner: Nachfolge für 9-Euro-Ticket gesichert

Drei Monate lang konnten die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland für jeweils neun Euro bundesweit beliebig oft den Nahverkehr nutzen. Diese Regelung endet heute. Seit Wochen wird über eine Anschlusslösung diskutiert. Die zeichnet sich nun ab.

Bund und Länder sollen Ticket gemeinsam finanzieren

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilte heute mit, er habe Finanzminister Christian Lindner (FDP) davon überzeugt, dass es ein weiteres, moderneres Ticket geben müsse. Mit Blick auf die Vielfalt an Tarifzonen und Verkehrsverbünde betonte er, man brauche in Deutschland eine bessere Tarifstruktur im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). "Die Menschen haben durch den Kauf dieser vielen Tickets darüber abgestimmt, dass es so nicht bleiben soll", so Wissing im Deutschlandfunk. Der Verkehrsminister sprach sich für ÖPNV-Tickets aus, "die in ganz Deutschland gelten und die man einfacher erwerben kann".

Er sei sich mit Lindner aber einig, dass es keinen kostenlosen ÖPNV geben könne. "Aber natürlich muss die Preisgestaltung am Ende attraktiv sein." Dafür werde der Finanzminister auch nochmal in die Kasse greifen. Am Ende müssten Bund und Länder das neue Ticket gemeinsam finanzieren. Wissing sagte, man könne nicht vom Bund verlangen, dass er einfach Geld auf den Tisch lege, "wenn die Länder selbst keine Vorschläge haben, wie das neue Ticket aussehen soll".