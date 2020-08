Volker Perthes: Regierung im Libanon könnte gestürzt werden

"Wir haben schon im letzten Oktober gesehen, dass über Proteste eine Regierung gestürzt ist, ich halte es für möglich, dass sich dies wiederholt." Volker Perthes

Regierung muss umdenken

Ob es soweit kommt, liege an der Regierung und ihren Reformprogrammen, so der SWP-Direktor: "Wenn die derzeitige Regierung nicht völlig über ihren Schatten springt, jetzt sowohl national koordiniert das Richtige tut als auch international, [...] damit Hilfe nicht einfach wieder in die Taschen einiger reicher Klientele fließt."

Politische Folgen noch offen

Das Ereignis habe erneut gezeigt, wie der Libanon mit "Korruption und Klientelismus" leben müsse: "Wir sehen jetzt schon, dass die materiellen Schäden behoben werden können, während die politischen Folgen noch ziemlich offen sind."

Internationale Gemeinschaft gefragt

Laut Perthes sollte die internationale Gemeinschaft ihre Hilfe an Bedingungen knüpfen: "Es ist der Druck der Zivilgesellschaft, [...] der hier am ehesten eine Veränderung herbeibringen kann. Dies in Kombination mit einer konditionierten Hilfe - humanitäre Hilfe wird man nicht konditionieren - aber weitergehende Aufbauhilfe. Da muss die internationale Gemeinschaft sagen, wir werden uns nur längerfristig engagieren, auch mit Investitionen im Libanon, wenn die politischen Bedingungen richtig sind."

Libanon in tiefer Krise

Die Libanesen wandern seit Jahren aus, so Perthes: "Zu einer echten Flüchtlingskrise, die der Libanon zu erleben hat, ist auch noch eine Wirtschaftskrise hinzugekommen, die das Land seit seiner Gründung nicht erlebt hat. Der Libanon ist erstmals in diesem Frühjahr zahlungsunfähig geworden, [...] dann kam Corona dazu, das Gesundheitssystem ist überfordert, die Menschen sind verarmt, und jetzt eben diese Katastrophe. Wer könnte, würde wohl gerne auswandern aber immer weniger Leute haben die Möglichkeit auszuwandern."