Voderholzer protestiert gegen Text zu Frauen in der Kirche

In einem offenen Brief hat der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer den Verantwortlichen für den Text jetzt Wortbruch vorgeworfen. Anders als abgemacht, habe er keinerlei Möglichkeit gehabt, Position zu einem Textteil eines Dokuments für das Treffen zu beziehen, so Voderholzer.

Der Brief war an alle Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz, das Präsidium des Synodalen Wegs und die Vorsitzenden des verantwortlichen Synodalforums adressiert. "Ich protestiere gegen dieses Vorgehen", schreibt der Regensburger Bischof wörtlich. Er ist selbst Mitglied des Synodalforums.

Voderholzer ist Kritiker des Synodalen Wegs

Stein des Anstoßes ist ein Arbeitstext zu Frauen in der katholischen Kirche. Konkret geht es um die Auslegung von Bibelstellen und die Frage, ob Jesus nur Männer berufen hat oder auch Frauen. Voderholzer hat bereits mehrfach verschiedene Aspekte des Synodalen Wegs kritisiert.

Fünf Treffen gleichzeitig

Die Konferenz am Freitag in München ist eine von bundesweit fünf gleichzeitig stattfindenden Treffen des sogenannten Synodalen Weges. In der Landeshauptstadt werden die Vertreter von sechs der sieben bayerischen Bistümer zusammenkommen. Einzig jene aus dem Bistum Würzburg nehmen an dem Treffen in Ludwigshafen teil.