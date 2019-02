Vivienne Westwoods politische Modenschau

Die Grande Dame der britischen Mode, Vivienne Westwood, zeigte sich bei ihrer Schau bei der London Fashion Week abermals politisch. So lief die Aktivistin Rose McGowan, die den sogenannten Weinstein-Skandal mit ins Rollen gebracht hat, zum Beispiel als "Demokratie-Engel" über den Catwalk. Models hielten abrupt auf dem Catwalk an, um etwa Meinungen zu künstlicher Intelligenz, freier Rede und dem Brexit zu verkünden.

77-jährige Designerin sang

Ein Model rief beispielsweise, Hollywood habe die Menschen in "Zombies" verwandelt, ein anderes kommentierte: "England wird an Ironie sterben." Die 77-jährige Designerin Westwood sang auf dem Laufsteg, während die Modells wie bei Demonstrationen Plakate vor sich her trugen. Beim Publikum kam die politische Schau gut an.