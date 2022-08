Visa-Streit: Berlin, Paris und Wien wollen Russen reisen lassen

Die europäischen Außenminister beraten heute in der tschechischen Hauptstadt Prag über mögliche Einreisebeschränkungen für russische Touristen. Das Thema spaltet die EU: Estland, Lettland, Finnland und Tschechien haben weitgehende Einreiseverbote für Russen angekündigt oder bereits umgesetzt. Deutschland, Frankreich und Österreich sind gegen einen pauschalen Visa-Stopp.

"Zwischenmenschliche Kontakte weiterhin ermöglichen"

Die Bundesregierung und die französische Regierung schlagen stattdessen vor, die Visa-Anträge russischer Staatsangehöriger im Einzelfall auf mögliche Sicherheitsrisiken zu prüfen. "Wir sollten über kluge Wege nachdenken, um den wichtigen Hebel der Visaerteilung zu nutzen", heißt es in einem an die anderen EU-Mitgliedstaaten verschickten Positionspapier.

Vor allem junge Russen sollten Erfahrungen mit der Demokratie machen können. Diesen Effekt dürfe man nicht unterschätzen, heißt es weiter. "Unsere Visapolitik sollte (...) weiterhin in der EU zwischenmenschliche Kontakte zu russischen Staatsangehörigen ermöglichen, die nicht mit der russischen Regierung in Verbindung stehen:" Man wolle daher einen Rechtsrahmen beibehalten, der insbesondere Studenten, Künstlern, Wissenschaftlern und Fachkräften die Einreise in die EU ermöglicht - unabhängig davon, ob ihnen eine politisch Verfolgung droht.

Warnung vor "Rally 'round the flag"-Effekt

"Ein Visa-Stopp wäre auch im Kampf gegen die russische Propagandamaschinerie kontraproduktiv. Wenn wir der russischen Bevölkerung pauschal die Türe nach Europa versperren, würde das die vom Kreml propagierte Wagenburgmentalität nur noch befeuern", sagte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg gegenüber der "Welt". Das Nachrichtenembargo des Kreml verschleiere den Blick der russischen Bevölkerung auf die Taten ihres Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine.

Die Bundesregierung und die französische Regierung sehen auch die Gefahr des sogenannten "Rally ’round the flag"-Effekts, im Deutschen auch als die "Stunde der Exekutive" bekannt. Dabei handelt es sich um ein politikwissenschaftliches Phänomen. Bürger neigen teilweise dazu, sich bei Angriffen und Provokationen von außen geeint hinter ihre Führung zu stellen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits in der Vergangenheit davor gewarnt, alle Russinnen und Russen für den Krieg haftbar zu machen. "Das ist nicht der Krieg des russischen Volkes, das ist Putins Krieg. Da müssen wir sehr klar sein", so Scholz.