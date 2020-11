vor 44 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Virtueller G20-Gipfel zu Corona und Klimaschutz

Der Kampf gegen das Corona-Virus steht im Mittelpunkt des G20-Gipfels an diesem Wochenende. Die führenden Wirtschaftsnationen kommen allerdings nur per Videoschalte zusammen - statt in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad.