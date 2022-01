Virologin Protzer zur Corona-Lage: Hoffnung für nächsten Herbst

Das Coronavirus könnte bis kommenden Herbst in eine endemische Phase übergehen - das hofft zumindest die Münchner Virologin Ulrike Protzer. Das sagte sie am Abend im Interview mit der BR24 Rundschau.

"Omikron ist so infektiös, dass wir alle höchstwahrscheinlich nach März/April einen sehr hohen Prozentsatz der Bevölkerung haben, der einfach Kontakt mit dem Virus hatte, die sich infiziert hatten oder vielleicht doch geimpft sind. Dann haben wir eine Situation, wo sich dieses Virus nicht mehr so gut ausbreiten kann und vor allem uns hoffentlich nicht mehr so krank macht, das Gesundheitssystem nicht so sehr belastet." Ulrike Protzer, Virologin

Dann wäre man in einer Situation ähnlich wie bei der Grippe, die ja auch jedes Jahr wiederkomme und mit der man gelernt habe, umzugehen, sagte die Virologin. "Das ist die große Hoffnung für den nächsten Herbst."

Protzer: Bei Einschätzung von Omikron ist Vorsicht geboten

Bei der Einschätzung der Gefährlichkeit der Omikron-Variante sei allerdings Vorsicht geboten, so Protzer. Studien aus anderen Ländern wie England oder Südafrika, die darauf hindeuteten, dass Omikron nicht so schwere Verläufe und nicht so viele Todesfälle verursacht wie Vorgänger-Varianten, ließen sich möglicherweise nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen.

"In England und in Südafrika, wo man diese Beobachtungen gemacht hat, hat man eine etwas andere Situation als bei uns." Dort habe es bereits mehrere sehr schnelle Wellen gegeben. Und gerade in England seien einfach sehr viele Menschen auch schon geimpft und geboostert. "Wir in Deutschland haben da noch eine Lücke", so Protzer. "Wir haben etwa 20 Prozent der Bevölkerung, die weder geimpft sind noch eine Infektion durchgemacht haben. Das Risiko, dass die schwerer erkranken, ist natürlich schon da."