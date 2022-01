Virologin Protzer: Rasante Omikron-Ausbreitung erwartet

Mit dem Ende der Weihnachtsferien beginnt spätestens jetzt im neuen Jahr für viele der Alltag. Wer sich unter dem Weihnachtsbaum und zwischen den Jahren eine Pause mit Corona-Informationen gegönnt hat, bekommt hier einen Überblick darüber, was in der Pandemie gerade los ist. Das BR24 Thema des Tages mit der Virologin Professor Ulrike Protzer von der Technischen Universität München gesprochen und ein paar wichtige Fragen beantwortet.

Ähnliche Symptome bei Omikron

Die BR24 Redaktion hat die sozialen Medien durchsucht und die häufigsten Fragen gesammelt, die sich Menschen in Bayern gerade zu Corona stellen. Viele interessieren sich zum Beispiel für die Symptome, die Omikron bei einer Ansteckung zeigt und wie sie sich von der Delta Variante unterscheiden. "Ganz häufig fängt die Infektion mit Halsschmerzen an. Das kann auch Husten sein, Kopfschmerzen. Manche bekommen Fieber, und viele sind sehr, sehr müde" erklärt Virologin Ulrike Protzer. Wahnsinnig anders als bei Delta seien die Symptome aber nicht. Auffällig sei aber, dass Geschmacks- und Geruchsverlust bei Omikron nicht mehr gesehen würden.

Virusvariante vor allem für Ungeimpfte gefährlich

Daten, die aus Amerika, England und Südafrika vorliegen, wiesen darauf hin, "dass es weniger Krankenhausaufnahmen gibt bei Omikron, als es vorher bei Delta gab", so Protzer. "Dass auch weniger Menschen, die im Krankenhaus sind, auf die Intensivstation müssen, das sind gute Nachrichten", fügte sie hinzu. Das bedeute aber bei weitem nicht, dass sich keiner mehr anstecke.

Wenn die Zahl der Omikron-Fälle weiter ansteige, sei auch eine beträchtliche Zahl von Krankenhausaufenthalten zu erwarten. In den USA zum Beispiel, wo die Bevölkerung nicht so gut geimpft ist, könne man bereits "erhebliche Krankenhausaufnahmen" beobachten - "leider wieder vor allem bei Ungeimpften." Bei Kindern verlaufe die Corona-Infektion "zum Glück mild", so Protzer. Auch bei Omikron sei das so.

Omikron: Rasante Ausbreitung erwartet

Das Risiko, dass sich große Teile der Bevölkerung mit Corona anstecken sei sicherlich gegeben. Eine solch ansteckende Variante werde sich rasant ausbreiten, so Protzer. Ließe man die Infektionen einfach durchlaufen, so die Vorhersage der Virologin, könne es sein, "dass das in zwei Monaten im Prinzip durch wäre". Es bestehe aber die Angst, so das Gesundheitssystem zu überlasten, weil zu viele Menschen gleichzeitig krank würden. Das könne dazu führen, dass Menschen in kritischen Infrastrukturen im Gesundheitssystem, bei Feuerwehren und der Polizei fehlten. Mit den Corona-Maßnahmen könne man erreichen, die Welle abzuflachen und "in die Länge zu ziehen", um diese Überlastung zu vermeiden. "Aber man wird die Infektion kaum mehr komplett verhindern können."

Protzer fordert bessere Kommunikation

Nach Ansicht von Protzer, die an der Technischen Universität und dem Helmholtz Zentrum in München das Instituts für Virologie leitet, ist es unglaublich schwierig, allen Menschen den gleichen Informationsstand zu vermitteln. Besser kommunizieren könne man aber immer. Eindeutig geregelt sei zum Beispiel, dass eine Infektion bei doppelt geimpften Personen als Booster zähle. "Das steht irgendwo ganz hinten in der Tabelle in der aktuellen Stiko-Empfehlung", so Protzer. "Das muss einfach mal wirklich klargestellt werden". Wichtig sei es aber auch, Maßnahmen rasch umzusetzen. Als Beispiel nennt sie die Verkürzung der Quarantäneregeln, deren Umsetzung "schon verdammt langsam" sei. "Wenn wir so langsam agieren, können wir mit dem Tempo der neuen Variante kaum mithalten", mahnt die Virologin.