Virologin Protzer: Astrazeneca-Stopp schadet der Impfkampagne

Nachdem in einzelnen Fällen Blutgerinnsel nach der Impfung aufgetreten sind, haben mehrere Länder die Verabreichung des Astrazeneca-Impfstoffs vorerst ausgesetzt. Zunächst waren es Dänemark und Norwegen. Am Montag zogen unter anderem auch Deutschland und Frankreich nach.

Zusammenhang mit Thrombosen bisher noch nicht geklärt

Bislang ist aber nicht geklärt, ob die Impfung ursächlich für die Thrombosen ist. Die Virologin Ulrike Protzer hat im B5-Thema des Tages erklärt, was die Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums für den weiteren Verlauf der Pandemie sowie für die Impfstrategie hierzulande bedeuten kann. Protzer ist Professorin am Lehrstuhl für Virologie an der TU München und am Helmholtz Zentrum.

Virologin Protzer: "Gut für die Impfkampagne ist das sicherlich nicht"

Die Münchner Virologin hält den vorläufigen Impfstopp mit dem Astrazeneca-Wirkstoff in Deutschland für richtig. Im B5 Thema des Tages betonte sie aber auch, es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, die Datenlage sei gering. Aus Sicht der leitenden Virologin schadet die politische Entscheidung aber der deutschen Impfkampagne: "Gut für die Impfkampagne ist das sicherlich nicht. Man kann nur hoffen, dass wir möglichst schnell, viel von den alternativen Impfstoffen zur Verfügung haben."

Mögliche Zweitimpfung mit Dosen anderer Hersteller denkbar

Protzer sprach im B5-Thema des Tages davon, sollte Astrazeneca tatsächlich vom Markt genommen werden, den Impfschutz mit anderen Impfstoffen zu vervollständigen. Aus ihrer Sicht ist das denkbar, weil es in anderen Bereichen bereits so gemacht werde.

Impfgipfel von Bund und Ländern wird verschoben

Die bislang für Mittwochabend geplante Schaltkonferenz von Bund und Ländern zum Thema Impfen wurde indes verschoben. Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Demnach soll zunächst die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zum weiteren Umgang mit dem Impfstoff von Astrazeneca abgewartet werden.