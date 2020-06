Virologe Schmidt-Chanasit: "Sind auf einem guten Weg"

In seiner ersten Sitzung nach drei Wochen Pause hat sich das bayerische Kabinett gestern auf eine ganze Reihe weiterer Erleichterungen bei den Corona-Regeln verständigt. Es gibt Erleichterungen für private Feiern, für Handel, Gastronomie, Tourismus und Kultur. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begründete die geplanten Lockerungen damit, dass sich die Zahl der Corona-Infektionen in Bayern positiv entwickelt habe und der Freistaat "stabil" dastehe.

Massenveranstaltungen Hauptursache für Ausbreitung

Der Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit hält die in Bayern beschlossene Lockerungen in Anbetracht der niedrigen Infektionszahlen für vertretbar. "Ich denke, das ist schon gut überlegt, auch in Absprache mit den Amtsärzten, Gesundheitsämtern und den Experten", sagte der Virologe im radioWelt-Interview auf Bayern 2.

Man könne sicherlich diskutieren, ob es in einigen Bereichen zu gewagt ist oder ob man in anderen Bereichen noch mehr öffnen könne. Eine Hauptursache sei identifiziert für die schnelle Ausbreitung. "Das sind Massenveranstaltungen in geschlossenen Räumen über einen gewissen Zeitraum. Und wenn wir das weiter verhindern können, und ich zähle dazu gerade Diskothekenbesuche und so weiter, dann ist schon viel getan", so Prof. Jonas Schmidt-Chanasit

Noch keine Anzeichen für eine zweite Welle in China

Der Virologe geht nicht davon aus, dass die jüngsten Fälle von Corona-Infektionen in Peking der Beginn der gefürchteten zweiten Welle der Sars-Cov2 Pandemie sind: "Eine zweite Welle zu postulieren wäre jetzt übertrieben. Ein Ausbruch, wie jetzt in China, kann jederzeit auftreten. Das hat mich nicht überrascht. Aber wir sehen jetzt auch, wie gut China darauf reagiert."

Die gerade in China ergriffenen Gegenmaßnahmen wirken auf den Virologen überzeugend: "Sie sehen, wie schnell China reagiert und versucht, diesen lokalen Ausbruch unter Kontrolle zu bringen mit sehr strikten Maßnahmen. Da kann man nur sagen es hat den Anschein, es funktioniert." Es gebe seines Erachtens keine Besorgnis für eine zweite Welle, weil in China sehr schnell und sehr streng reagiert werde.