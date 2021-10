Virgina-Wahl: Der Lackmustest fürs Trump-Comeback

Im US-Bundesstaat Virginia wird heute in zwei Wochen gewählt: nämlich der künftige Gouverneur. Der Urnengang sorgt weit über die Landesgrenzen von Virginia hinaus für Aufmerksamkeit, denn er wird als wichtiger Stimmungstest für die Bundesebene gewertet. Einerseits für den Einfluss von Donald Trump, der mehrfach den Kandidaten der Republikaner zur Wahl empfohlen hat. Andererseits für die Akzeptanz Joe Bidens, dessen Politik bislang die Wahlkampfdebatten prägte. Man könnte also fast sagen: Es ist eine Stellvertreterwahl.

Trump empfiehlt republikanischen Bewerber

Virginia, vor dem Bürgerkrieg das Epizentrum des alten Südens, hat Wahlstrategen der Republikaner schon manche schlaflose Nacht beschert: Jahrzehntelang war der ländliche Bundesstaat eine sichere Bank für die Konservativen. Doch dann änderte sich die Demographie im Norden des Staates: Massenhaft zogen Liberale zu und veränderten das Wahlverhalten Virginias. Seit 2009 haben die Republikaner keinen Gouverneur mehr stellen können, Donald Trump verlor Virginia im vergangenen Jahr mit deutlichem Abstand.

"I really believe, that Virginia is very, very winnable…" Donald Trump, Ex-Präsident

Er halte Virginia für sehr, sehr gewinnbar, so Trump dieser Tage in einer seiner vielen Stellungnahmen zu der Gouverneurswahl. Wieder und wieder empfahl er den republikanischen Kandidaten Glen Youngkin. Dieser erwiderte, sich "total geehrt" zu fühlen. Youngkin ist Geschäftsmann und Quereinsteiger in die Politik. Der 54-Jährige hat mit Kapitalbeteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen ein Vermögen gemacht und sich zu Beginn seiner Kampagne, ganz wie Trump, zum Außenseiter des Establishments stilisiert. Bis ihm dämmerte, dass Virginia kein Trump-Land ist und ihm allzu große politische Nähe zum abgewählten Präsidenten schaden könnte.

Kandidat Youngkin setzt auch auf Abscheu vor Trump

Heute würde Youngkin wohl zugeben, dass seine anfängliche, demonstrative Trump-Nähe ein Fehler war, meint Larry Sabato, Politikprofessor an der University of Virginia. Der demokratische Kandidat Terry McAuliffe glaubt, mit der Abscheu vor Trump einen Wahlkampfschlager gefunden zu haben. Trump wolle diese Wahl als Auftakt für sein Comeback nutzen, mahnt McAuliffe. Der 64-Jährige war bereits von 2014 bis 2018 Gouverneur von Virginia. Doch es gehört zu den Besonderheiten des Staates, dass für Gouverneure nur eine Amtsperiode vorgesehen ist. Und so bewirbt sich McAuliffe jetzt, nach fast vierjähriger Auszeit, ein zweites Mal.

Demokraten scheitern bisher bei wichtigen Vorhaben

Mit dem Fokus auf Trump versucht McAuliffe von dem Thema abzulenken, das für ihn die größte Gefahr darstellt: der momentane Stillstand in Washington, der mit Biden und den zerstrittenen Demokraten nach Hause geht.

Auch Politikprofessor Sabato kritisiert scharf, dass die Demokraten im Weißen Haus, im Senat und im Repräsentantenhaus trotz ihrer Parlamentsmehrheit nicht in der Lage sind, für wichtige Vorhaben wie das Infrastrukturpaket die nötige Mehrheit zu organisieren. Das schade McAuliffe. Wahlkampfhilfe von Joe Biden, und am kommenden Wochenende auch von Ex-Präsident Obama, sieht der demokratische Gouverneurskandidat entsprechend mit gemischten Gefühlen. Und so könnten beide Bewerber im Wahlkampfendspurt auf Unterstützung aus Washington getrost verzichten.

Trump klagt gegen Herausgabe von "Kapitol-Akten"

Unterdessen sorgt Trump, der immer wieder mit einer Präsidentschaftskandidatur 2024 flirtet, auch anderweitig für Aufsehen: Er geht gerichtlich gegen die Herausgabe von Akten im Zusammenhang mit der Erstürmung des US-Kapitols vor. Es geht konkret um die Übergabe der Dokumente des Nationalarchivs an einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wie aus einem veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht. "Das Ersuchen des Ausschusses kommt einer schikanösen, illegalen Schnüffeltour gleich", heißt es in der an einem Washingtoner Gericht eingereichten Klageschrift.

Die gegen Trump gerichtete Untersuchung sei "verfassungswidrig", heißt es in der Klage weiter. Der ehemalige Präsident beruft sich bei seinem Vorgehen auf das sogenannte Exekutivprivileg. Dieses erlaubt es einem Präsidenten, bestimmte Dokumente geheim zu halten. Rechtsexperten sind sich allerdings nicht einig, ob das Privileg auch für einen ehemaligen Präsidenten gilt. Auch wenn eine juristische Niederlage Trumps als wahrscheinlich gilt, könnte die Klage die Ermittlungen des Kongress-Untersuchungsausschusses um Monate oder Jahre verzögern.

U-Ausschuss sollte Hintergründe klären

Radikale Trump-Anhänger hatten das Kapitol im Januar gestürmt, als dort der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl zertifiziert werden sollte. Fünf Menschen kamen ums Leben. Das von Bidens Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus richtete in der Folge einen Untersuchungsausschuss ein, um die Hintergründe der Kapitol-Erstürmung aufzudecken.

Biden hat einer Übermittlung der Unterlagen des Nationalarchivs, darunter Sitzungsprotokolle, E-Mails und Mitteilungen aus den letzten Wochen von Trumps Amtszeit, bereits zugestimmt. Trump hat seine Wahlniederlage gegen Biden bis heute nicht anerkannt. Der 75-Jährige verbreitet nach wie vor die Falschbehauptung, er sei durch massiven Wahlbetrug um eine zweite Amtszeit gebracht worden.