Orbans Welt: Das steckt hinter Ungarns Homosexuellen-Gesetz

Provozieren und stigmatisieren - seit Jahren spaltet Ungarns Premierminister Viktor Orban die eigene Gesellschaft und sorgt auch im Ausland immer wieder für politisches Entsetzen. Mal sind es Menschen mit jüdischen Wurzeln, wie der Philanthrop George Soros, dem Orban eine Verschwörung unterstellt, mit dem Ziel die ganze Welt destabilisieren zu wollen. Dann wieder Migranten, die nach Orbans Ansicht Ungarn unterwandern wollten.

2017 verkündete Orban daher auch, dass Ungarn "unter Belagerung" stehe und Migration das "Trojanische Pferd des Terrorismus" sei. Aktuell sind es wieder Homosexuelle, auf die es der ungarische Regierungschef abgesehen hat. Bei näherer Betrachtung richten sich Orban Maßnahmen eigentlich aber gegen die gesamte LGBTQ-Community.

Ungarn: Staatliche Zensur per Anti-LGBTQ-Gesetz?

Am 15. Juni dieses Jahres ließ der rechtsnationale Premier Gesetzesänderungen vom Parlament beschließen, die vordergründig den Kinderschutz zum Ziel haben sollen. Zusammengefasst wurde das umfangreiche Gesetzespaket als "Änderungen von einigen Gesetzen zum strengeren Vorgehen gegenüber pädophilen Kriminellen sowie im Interesse des Kinderschutzes". Sie beinhalten auch strengere Strafbestimmungen für sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.

Für die Gesetzesvorlage stimmten Abgeordnete der von Orban angeführten Regierungspartei Fidesz sowie Parlamentsmitglieder der rechtsextremen Oppositionspartei Jobbik. Alle anderen Oppositionspolitiker, bis auf einen, verließen aus Protest den Parlamentssaal und nahmen an der Abstimmung nicht teil. Das Votum ging dementsprechend 157 zu eins aus.

Massive Einschränkung der Grundfreiheiten?

Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Orban. Damit werden Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität massiv eingeschränkt. In dem Gesetz vorgesehen ist unter anderem ein Verbot von Büchern und Filmen, die Minderjährigen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht. Dasselbe gilt auch für Bildungsprogramme zu Homosexualität ebenso wie Aufklärungsbücher zu dem Thema.

Darüber hinaus wird jegliche Werbung verboten, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen.

Kampf gegen Pädophilie?

Mit dem Gesetz würden in erster Linie Kinder vor sexuellem Missbrauch geschützt, argumentiert Orban. Es richte sich folglich keineswegs gegen Minderheiten, sondern solle vielmehr den Kampf gegen Pädophilie verstärken. Gesetzesgegnern werfen ungarische Regierungsvertreter in diesem Zusammenhang vor, "Falschinformationen zu verbreiten".

In- und ausländische Kritiker sind da anderer Ansicht und sprechen von einer perfiden Strategie. Insbesondere, weil Orban mit seiner unmissverständlichen Stellungnahme "lasst unsere Kinder in Ruhe" Homosexualität in einem Atemzug mit Pädophilie nenne und so gleichsetze. In dem neuen Gesetz sehen sie eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit, der Freiheit auf Selbstbestimmung und der Kinderrechte.

Solidarität mit LGBTQ-Community gefordert

Das Mitte Juni verabschiedete Gesetz ist nur eine von mehreren Anti-LGBTQ-Maßnahmen, die Orban umgesetzt hat. So wurde im Mai 2020 ein Gesetz verabschiedet, das eine Änderung des biologischen Geschlechts im Personenregister untersagt. Im Dezember 2020 ließ die ungarische Regierung außerdem Homosexuellen die Adoption von Kindern gesetzlich verbieten.

Vor diesem Hintergrund wurde von Orbans Kritikern gefordert, bei der Fußball-EM in Deutschland ein klares Zeichen zu setzen. Deshalb sollte auch die Münchner Arena während der Partie Deutschland gegen Ungarn aus Solidarität für die LGBTQ-Community in Regenbogenfarben erstrahlen. Ein Ansinnen, das allerdings von der UEFA vereitelt wurde.

Heftige Kritik an UEFA-Entscheidung

Zahlreiche deutsche Politiker und Politikerinnen reagierten lautstark verärgert über die Entscheidung des Fußball-Dachverbandes. "Das wäre ein sehr gutes Zeichen für Toleranz und Freiheit gewesen", sagte etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kommentierte: "Liebe UEFA, es ist nicht so, dass ich von euch viel erwartet habe. Aber ihr seid noch peinlicher als ich dachte. Schämt euch!" Und Annalena Baerbock, Vorsitzende der Grünen und Kanzlerkandidatin ihrer Partei, machte deutlich, dass man nicht aufgeben solle: "Lasst uns ein starkes Zeichen der Vielfalt setzen und den Regenbogen durchs Land tragen."

Die UEFA-Entscheidung, das Münchner Stadion zum deutschen EM-Spiel gegen Ungarn nicht in den Regenbogenfarben anleuchten zu lassen, hat aus Sicht der SPD-Sportpolitikerin Dagmar Freitag eher zu einer breiteren Diskussion über das Thema geführt. Die UEFA habe ein Eigentor geschossen, weil sie nicht erkannt habe, welche weltweite Welle sie damit auslösen würde: "Sportverbände haben kein Problem, mit autokratischen Staaten oder deren Sponsoren hochlukrative Werbeverträge abzuschließen. Aber wenn es darum geht, im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zu zeigen, dann wird es relativ dürftig." Konsterniert äußerten sich auch Politiker der Linken und FDP.

Die EU-Kommission hätte die Regenbogenfarben auf der Münchner Arena als klares Zeichen gegen Diskriminierung begrüßt, heißt es dazu aus Brüssel. Es sei wichtig, dass Europäerinnen und Europäer Solidarität mit der LGBTQ-Community zeigten, dies sollte die ganze Welt machen, erklärte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde. Deutliche Kritik übt auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: "Dieses ungarische Gesetz ist eine Schande. Es diskriminiert Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung."

Ungarisches Außenministerium zufrieden

In Ungarn wurde die Entscheidung der UEFA dagegen begrüßt. Die Europäische Fußball-Union habe nach Ansicht des ungarischen Außenministers, Peter Szijjarto, die richtige Entscheidung getroffen: "Man hat entschieden, sich nicht für eine politische Provokation gegenüber Ungarn einspannen zu lassen."

Vor diesem Hintergrund appelliert auch Viktor Orban an die deutsche Politik, das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren.

"Aus unserer Sicht ist die Aufklärung der heranwachsenden Kinder eine Aufgabe, die in jedem Fall ins Elternhaus gehört. Wir schützen diese Aufgabe der Eltern. Dagegen ist der Kampf gegen Pädophilie eine Aufgabe des Staates. Er ist hier in der Pflicht, für den besonderen Schutz der körperlichen Unversehrtheit und seelischen Gesundheit der Kinder zu sorgen", sagte Orban. "Mit dieser Haltung befinden wir uns in der Mitte des europäischen Wertekanons, in der Mitte einer offenen, toleranten Europäischen Union."

Auch DFB-Interimspräsident Rainer Koch verteidigte das Verbot, da die Beleuchtung des Stadions in Regenbogenfarben vom Münchner Stadtrat als eine gezielte Aktion gegen die Entscheidung des ungarischen Parlaments begründet worden sei. Daher handele es sich nicht mehr um ein bloßes Statement im gemeinsamen Kampf gegen jede Form von Diskriminierung, sondern um eine politische Aktion.

Orbans Maßnahmen gegen Opposition gerichtet

Provokationen und damit einhergehenden Stigmatisierungen unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen, sagen Kritiker des ungarischen Premiers, haben System. Viktor Orbán würde auf diese Weise immer wieder vor wichtigen politischen Entscheidungen versuchen, die Opposition zu schwächen. So auch jetzt. Zumal im Frühjahr 2022 in Ungarn Parlamentswahlen stattfinden.

Orbans Partei Fidesz werden zwar die besten Chancen auf einen Sieg vorhergesagt. Ob sie indes die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erringen kann, ist nicht so sicher. Mit dem Anti-LGBTQ-Gesetz – so die Argumentation – versuche Orban deshalb, die gegen ihn neuerdings geschlossen agierende Opposition nunmehr zu spalten. Was ihm bei der jüngsten Gesetzesabstimmung teilweise schon mal gelungen ist, nachdem seine politischen Gegner von der rechtsextremen Jobbik-Partei gemeinsam mit der Regierungspartei Fidesz für das Anti-LGBTQ-Gesetz votierten.

Fehde auch gegen das EU-Parlament

Viktor Orban zeigt sich dementsprechend zufrieden. Die breitgefächerte Kritik an seinem Vorgehen - auch seitens der EU - scheint ihn jedenfalls kaum zu beeindrucken. Im Gegenteil, wie aus seinem jüngsten Vorschlag die EU-betreffend deutlich wird. Die Macht des EU-Parlaments, so Orbáns Forderung, müsste einschränkt werden. Die nationalen Parlamente der EU-Staaten sollten demnach das Recht bekommen, gesetzgeberische Prozesse im EU-Parlament zu stoppen, wenn diese ihrer Ansicht nach die nationalen Kompetenzbereiche verletzen könnten.

"Das EU-Parlament hat sich in Bezug auf Kriterien der europäischen Demokratie als Sackgasse erwiesen", sagte der ungarische Premierminister.

Eine Argumentation, die nicht von ungefähr kommt. Gegen Ungarn laufen derzeit mehrere Verfahren, unter anderem wegen Verletzung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips. Budapest wehrt sich zudem vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen den neuen Brüsseler Mechanismus zur Kürzung von EU-Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen.