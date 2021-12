Vierte Corona-Welle: Wissing rät von Reisen an Weihnachten ab

Die Infektionszahlen steigen die vierte Corona-Welle ist noch lange nicht gebrochen: Angesichts der aktuellen Lage hat der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) dazu geraten, an Weihnachten zu Hause zu bleiben und auf Reisen zu verzichten.

Wissing: Dieser Winter wird schlimmer als der letzte

"Der Winter 2021 wird dramatischer als der Winter 2020. Wir dürfen Corona nicht auf die leichte Schulter nehmen", so Wissing in der "Bild am Sonntag". Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich seien wichtig, um die Pandemie zu bekämpfen. "In der aktuellen Situation scheint es sinnvoller, Weihnachten im kleinen Kreis zu Hause zu verbringen und keine größeren Reisen durchs Land zu planen."

Brinkhaus: Über Kontaktbeschränkungen für Geimpfte nachdenken

Ein weitere Verschärfung der aktuellen Corona-Maßnahmen fordert Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus: Auch für Geimpfte müsse man in Hotspot-Regionen über befristete Kontaktbeschränkungen nachdenken, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Online, Print Montag). Schulen sollten aber mit Maskenpflicht, Tests und Lüftung so lange wie möglich offen bleiben. "Es darf aber für Regionen mit sehr hohen Inzidenzen keine Tabus geben", so Brinkhaus.

Abstimmung über Impfpflicht frühestens Anfang 2022

Über eine allgemeine Impfpflicht könnte der Bundestag laut Regierungssprecher Steffen Seibert voraussichtlich Anfang 2022 abstimmen - ohne Fraktionszwang, wie der voraussichtliche neue Kanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt hat. Eine Impfpflicht könnte somit ab Februar oder März greifen. Bleibt abzuwarten, wie sich der Deutsche Ethikrat dazu positioniert.

Gerechtfertigt? Geteilte Meinungen über Pflichtimmunisierung

Die Juraprofessorin Frauke Rostalski vom Deutschen Ethikrat sieht eine allgemeine Impfpflicht kritisch: Deutschland habe noch nicht alle anderen Instrumente ausgeschöpft, sagte sie dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Eine solche Maßnahme lasse sich auch unabhängig vom individuellen Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung nicht rechtfertigen. Für die über 60-Jährigen sehe das anders aus, da sie einen Großteil der Covid-Patienten auf Intensivstationen ausmachten. "Dann drängt sich doch auf, dass man genau diese Menschen schützen muss, um eine Überlastung des Gesundheitssystems auszuschließen."

Röttgen spricht sich für Impfpflicht aus

Norbert Röttgen dagegen, Bewerber für den CDU-Vorsitz, hält eine Impfpflicht für gerechtfertigt: "In der Abwägung zwischen der nicht unbeachtlichen Eingriffsschwere und Schadensabwägung für die Gesellschaft ist sie verfassungsrechtlich klar zu rechtfertigen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.