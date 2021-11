Wie die Gesundheitsminister die vierte Welle brechen wollen

Graue Wolken hängen tief über Lindau am Bodensee. Es ist früher Nachmittag und es regnet immer wieder. Nacheinander treffen die Gesundheitsministerinnen und –minister am Lindauer Hafen ein. Bayerns Amtschef Klaus Holetschek steigt aus dem Auto und hastet an den wartenden Journalisten vorbei. Ziel: Ein knallroter Impfbus, der direkt vor dem Tagungshotel steht.

Der Minister spricht mit den Mitarbeiterinnen und kommt kurz darauf wieder heraus. Hier wollen die Ministerinnen und Minister morgen kurz ganz allgemein für die Corona-Impfung werben. Die aktuelle Lage bereitet ihnen Sorge. Deshalb beraten sie heute und morgen in Lindau über eine gemeinsame Strategie, um auf die vierte Corona-Welle zu reagieren.

Holetschek erwartet Einigung beim Booster

Noch ist nicht bekannt, was genau auf der Tagesordnung steht. Bislang ist vor allem eines klar: Es wird um mögliche Auffrischungsimpfungen gegen Corona für die breite Bevölkerung gehen. Eine entsprechende Beschlussvorlage bringt der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit nach Lindau.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) leitet die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) in diesem Jahr. Er äußerte sich zum Auftakt zuversichtlich, was eine Einigung bei den Auffrischungsimpfungen angeht, den sogenannten Booster-Impfungen. Holetschek sagte: "Ich glaube, dass wir dort auch gemeinsam einen Schritt weiterkommen." Es sei wichtig, Booster-Impfungen auch in einer "größeren Art und Weise" durchzuführen, im Abstand von sechs Monaten. Man habe damit eine gute Chance diese Welle nochmal deutlich zurückzudrängen. Denn: "Die Welle ist da mit voller Wucht."

Booster zunächst in Altenheimen

Gesundheitsminister Spahn will die Auffrischungsimpfungen deshalb allen Bürgerinnen und Bürgern möglichst zeitnah anbieten. Laut der Beschlussvorlage wollen sich die Länder vornehmen, alle über 60-Jährigen aktiv über einen Booster zu informieren. Dort heißt es außerdem, die Impfzentren in den Ländern sollen wieder aktiviert werden. Dort und auch durch mobile Impfteams könnten die Booster verabreicht werden. Insgesamt soll der Fokus auf den Alten- und Pflegeeinrichtungen liegen. Das Personal dort, die Besucher und Bewohner sollen regelmäßig auf Corona getestet werden.

Mehrere Länder für Impfpflicht bei Pflegepersonal

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen) plädierte vor dem Treffen in Lindau, wo er sich wegen der Koalitionsverhandlungen vertreten lässt, für eine Impfpflicht der Beschäftigten in den Heimen. Tests reichen seinen Worten nach hier nicht aus. Lucha sagte, man müsse jetzt eine Schippe drauflegen. Ähnlich äußerte sich seine Amtskollegin aus dem Saarland, Monika Bachmann (CDU). Die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt, Petra Grimm-Benne von der SPD, bekannte bei ihrer Ankunft in Lindau, sie wünsche sich das ebenfalls. Sie wird den Vorsitz der GMK im nächsten Jahr übernehmen. Bayern ist gegen eine solche Verpflichtung für das Pflegepersonal. Holetschek sagte dazu: "Wir haben uns im Moment noch darauf verständigt, dass es keine Impfpflicht gibt – und dabei bleibt es jetzt auch."

Krankenhausampel springt auf Gelb

Die Corona-Neuinfektionen haben einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb von 24 Stunden hatten sich laut RKI bundesweit rund 34.000 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Bayern hat mit 234 die dritthöchste Inzidenz nach Thüringen und Sachsen. Allein im Landkreis Miesbach, südlich von München, liegt die Inzidenz heute bei 715 und in Landshut gibt es keine Betten mehr auf den Intensivstationen.

Erst gestern hatte das Kabinett deshalb wieder Verschärfungen beschlossen. Morgen dürfte die Krankenhausampel bereits auf Gelb springen, weil derzeit bayernweit mehr als die vorgegebenen 450 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser liegen. Derzeit sind es laut Intensivregister 500. Damit gilt vielerorts zum Beispiel wieder eine FFP-2-Maskenpflicht.