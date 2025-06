Vier weitere Verletzte nach Angriff auf jüdische Demo in USA

Nach dem Angriff auf eine pro-israelische Demonstration im US-Bundesstaat Colorado schwebt eine Person weiter in Lebensgefahr. Die Zahl der Verletzten stieg laut den Ermittlern auf insgesamt zwölf. Allerdings seien inzwischen nur noch zwei im Krankenhaus, hieß es.

Der mutmaßliche Täter griff Demonstranten während eines wöchentlich in Boulder stattfindenden Solidaritätsmarschs für die im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln an. Augenzeugen zufolge habe der Angreifer die Teilnehmenden mit einem improvisierten Flammenwerfer und einem Brandsatz attackiert und dabei "Free Palestine!" (Freiheit für Palästina) gebrüllt, sagte der FBI-Ermittler Mark Michalek.

Tatverdächtiger legt Geständnis ab

Inzwischen hat der 45-jährige Tatverdächtige die Tat laut Polizei eingeräumt. Er habe gegenüber Ermittlern zugegeben, den Anschlag mehr als ein Jahr lang vorbereitet zu haben, teilte das FBI mit. Er habe erklärt, er würde es wieder tun. Der 45-Jährige habe eine nach seinen Worten "zionistische Gruppe" im Visier gehabt. Er habe sich zunächst als Gärtner ausgegeben und ging laut FBI mit Molotowcocktails auf die Gruppe los, verletzte dabei zwölf Menschen, während er "Free Palestine" rief.

Er habe nur zwei der 18 Brandsätze, die er bei sich hatte, in die Gruppe geworfen und sich bei dem Angriff versehentlich selbst verbrannt. Der Verdächtige habe den Plan nicht vollständig ausgeführt, "weil er Angst bekam und noch nie jemandem wehgetan hatte", hieß es in einer Erklärung der Polizei.

Justiz legt mutmaßlicher Angreifer versuchten Mord zur Last

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Laut Angaben von US-Medien soll er aus Ägypten stammen. Nach Regierungsangaben hielt sich der Mann mit einem abgelaufenen Visum in den USA auf. Der Sprecherin von US-Präsident Donald Trumps, Karoline Leavitt, zufolge reiste er "im August 2022 mit einem Visum ein, das im Februar 2023 ablief". Im September 2022 soll er Asyl beantragt haben.

Der Bundesstaat Colorado legt dem mutmaßlichen Täter darüber hinaus versuchten Mord zur Last. "Wir haben schnell gehandelt, um die Botschaft zu vermitteln, dass keine antisemitische Tat toleriert wird und dass dies ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen wird", sagte der Generalstaatsanwalt von Colorado, Jay Bishop Grewel, auf einer Pressekonferenz in Boulder.

Opfer waren Mitglieder der Gruppe "Run For Their Lives"

Die Angegriffenen waren Mitglieder der Gruppe "Run For Their Lives" und hatten sich am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Boulder im Staat Colorado in einer Fußgängerzone versammelt, um auf das Schicksal israelischer Geiseln im Gazastreifen aufmerksam zu machen, die immer noch in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas sind.

Laut dem Polizeichef von Boulder, Steve Redfearn, wurden sechs Verletzte im Krankenhaus behandelt, vier konnten die Klinik inzwischen wieder verlassen. Zunächst hatten die Behörden von acht Opfern gesprochen. Der Verdächtige wurde nach seiner Festnahme ebenfalls zur Behandlung seiner Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

FBI geht von ideologisch motivierter Gewalttat aus

US-Präsident Trump sprach nach Bekanntwerden der Tat von einem Terrorakt. Die Justiz legt dem mutmaßlichen Täter versuchten Mord und Hassverbrechen zur Last. Ihm droht lebenslange Haft. Man gehe aktuell davon aus, dass er allein gehandelt habe. Er soll die Tat ein Jahr lang vorbereitet haben. Das FBI gab an, der Mann habe noch 16 unbenutzte Molotow-Cocktails bei sich gehabt.

Auf Grundlage vorläufiger Informationen, von Beweisen und Zeugenaussagen werde dieser "Akt des Terrors" als eine ideologisch motivierte Gewalttat untersucht, schrieb der Vizedirektor des FBI, Dan Bongino, auf der Online-Plattform X. Vor knapp einer Woche war ein junges Paar, das in der israelischen Botschaft in Washington arbeitete, von einem Mann erschossen worden, der bei seiner Festnahme mehrmals "Free Palestine" rief.