Für vier weitere mutmaßliche Rechtsterroristen U-Haft angeordnet

Nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle in Sachsen befinden sich mittlerweile acht Verdächtige in Untersuchungshaft. Sieben der Verdächtigen seien am Montag in Sachsen und Bayern festgenommen worden, ein achter bereits am 14. September. Alle acht Beschuldigten stünden im Verdacht, die rechtsterroristische Vereinigung "Revolution Chemnitz“ gegründet zu haben, erklärte die Bundesanwaltschaft.

"Revolution Chemnitz“

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft sollen sich die Männer "spätestens am 11. September 2018“ zur "Revolution Chemnitz“ zusammengeschlossen haben. Den Angaben zufolge planten sie für den 3. Oktober eine gewalttätige Aktion. Die Gruppe soll im Vorfeld in Chemnitz Ausländer angegriffen und weitere Übergriffe auch auf politisch Andersdenkende wie Politiker geplant haben. Ziel für den Übergriff am Tag der Deutschen Einheit sei ein Umsturz des demokratischen Rechtsstaats gewesen. Den Ermittlern zufolge versuchten die Rechtsextremen, auch an Schusswaffen zu gelangen.

Reaktionen der Parteien

Die Grünen warnen nach den Festnahmen davor, dass sich die rechte Szene radikalisieren könnte. Die Linke-Politikerin Kerstin Köditz erklärte, die jetzt festgenommenen Extremisten hätten viel früher auf dem Radar der sächsischen Ermittler erscheinen müssen. Schließlich seien die Gruppe und ihre führenden Köpfe den Behörden schon länger bekannt, so die sächsische Landtagsabgeordnete.

Gleichzeitig ist eine Kontroverse über die Handlungsfähigkeit von Polizei und Verfassungsschutz in Sachsen entbrannt. Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, warf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen vor, sie hätten die Situation in Sachsen durch fahrlässige Äußerungen verschlimmert.