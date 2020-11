Vier US-Astronauten starten mit SpaceX-Raumschiff ins All

Die "Crew Dragon" startete an der Spitze einer "Falcon 9"-Trägerrakete, deren erste Stufe einige Minuten nach dem Start wie geplant zur Erde zurückkehrte und auf einer schwimmenden Plattform landete – ein großer Erfolg für SpaceX. Wegen rauer See war der Start extra um einen Tag verschoben worden.

Die Kapsel wird voraussichtlich am späten Montagabend (Ortszeit) nach mehr als 27 Stunden Flug an der Internationalen Raumstation ISS andocken. An Bord sind die amerikanischen Nasa-Astronauten Michael Hopkins, Victor Glover, die Nasa-Astronautin Shannon Walker sowie der japanische Astronaut Soichi Noguchi. Sie sollen sechs Monate an Bord der ISS bleiben und verschiedene Experimente überwachen. Auf der Station befinden sich derzeit bereits die Astronautin Kate Rubins sowie ihre russischen Kollegen Sergej Ryschikow und Sergej Kud-Swertschkow.

Die US-amerikanische Raumfahrt war zuletzt abhängig von Russland

Zuletzt waren US-Astronauten auf russische Raketen angewiesen, um zur ISS zu kommen. Die Nasa hatte ihr Shuttle-Programm wegen hoher Kosten und nach zwei Unglücken vor neun Jahren eingestellt. Um wieder unabhängiger von Russland zu werden, beauftragte die US-Regierung unter Barack Obama das Unternehmen SpaceX sowie den Luftfahrtriesen Boeing mit dem Bau von Raumfähren.

Das Raumschiff von Boeing befindet sich derzeit noch in der Testphase und wird vermutlich nicht vor dem kommenden Jahr fertig. SpaceX kann sich bereits als US-Marktführer in der Raumfahrt in Stellung bringen. Ende Mai hatte das Unternehmen erfolgreich zwei US-Astronauten zu einer zweimonatigen Mission zur ISS geschickt. Es war das erste Mal, dass Astronauten von einem privaten Raumfahrtunternehmen befördert wurden. SpaceX hatte zuvor nur Fracht zur ISS transportiert.

Zwei US-Präsidenten gratulieren

Kurz nach dem Start gratulierte der gewählte US-Präsident Joe Biden auf Twitter. Der Start sei ein Beleg für die Kraft der Wissenschaft "und für das, was wir erreichen können, wenn wir unsere Innovation, Einfallsreichtum und Entschlossenheit zäumen".