Vier Tote bei Explosion in Touristenbus bei Kairo

Nahe den Pyramiden von Gizeh bei der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist am Freitag Abend gegen 18 Uhr an einer vielbefahrenen Straße ein selbst gebastelter Sprengsatz detoniert, der einen Touristenbus erfasst hat. Das teilte der ägyptische Regierungschef Mustafa Madbuli am Abend mit.

Bei dem Anschlag seien drei vietnamesische Touristen und der ägyptische Reiseleiter getötet worden. Verletzt worden seien die übrigen elf vietnamesischen Touristen sowie der ägyptische Busfahrer. So eine Mitteilung der örtlichen Staatsanwaltschaft.

Kampf gegen Islamisten am Sinai

Das ägyptische Militär kämpft seit Jahren auf der Sinai-Halbinsel gegen islamistische Aufständische. Der Konflikt ist von Zeit zu Zeit auf andere Landesteile übergeschwappt, und Angehörige der christlichen Minderheit und Touristen wurden getroffen.

Zuletzt hatte im Juli 2017 im Badeort Hurghada ein Mann mit einem Messer zwei deutsche Frauen getötet und vier weitere Menschen verletzt. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen handelte es sich bei dem Täter um einen Islamisten.